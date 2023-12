Vereador de São Félix é encontrado desacordado e com sinais de espancamento

O vereador Silvino Conceição dos Santos (União Brasil), de São Félix, município do recôncavo baiano, foi encontrado desacordado e com ferimentos no rosto e na cabeça em Maragogipe, a cerca de 24km da cidade. O caso aconteceu na madrugada de sábado (2).



De acordo com Roquelina Rodrigues (União Brasil), presidente da Câmara dos Vereadores de São Félix, o vereador segue internado na UTI do Hospital Municipal de Salvador.



De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência de lesão corporal grave foi registrada na Delegacia Territorial (DT) de São Félix na manhã desta segunda-feira (4).