Vereador é detido após atirar em via pública em Feira de Santana

O vereador Ronaldo Caribé, conhecido como Ron do Povo (MDB), foi detido na madrugada de quarta-feira (27) após atirar em via pública. Segundo a Polícia Civil, o vereador estava tentando defender uma mulher grávida que estava sendo agredida pelo seu companheiro quando efetuou os disparos. O caso aconteceu na Rua Calamar, no bairro Conceição, em Feira de Santana.



De acordo com a Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada e encaminhou o vereador e o agressor para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). O vereador foi detido por porte ilegal de arma de fogo e o agressor foi preso por lesão corporal dolosa e segue à disposição da justiça.