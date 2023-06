Vereador e médico que fez atendimento de peruca discutem na Câmara

Carlos da Costa Lino, que é também drag queen, usou peruca para atender paciente acusada de homofobia. Crédito: Reprodução/Câmara Municipal de Feira de Santana

O médico que usou uma peruca para atender uma paciente acusada de homofobia no Hospital da Mulher, em Feira de Santana, e um vereador protagonizaram uma discussão na Câmara Municipal na quarta-feira (28), Dia Internacional do Orgulho LGBTI+. O momento foi registrado por câmeras do próprio órgão, e as imagens circulam na internet.

Durante a Tribuna Livre — espaço aberto à população para se manifestar sobre assuntos de interesse público —, o obstetra Carlos da Costa Lino, que se apresenta como drag queen, aborda a necessidade de combater discriminações, quando é questionado pelo vereador Edvaldo Lima (MDB): "Naquele momento que o senhor foi atender a paciente, por que é que o senhor 'se transvestiu' (sic) de outra modalidade?".

À medida que fala, ele vai elevando seu tom de voz. Carlos, então, responde a Edvaldo: "Eu não sou surda. 'Vamo' agir com decoro. Eu tive decoro com o senhor o tempo todo", diz o médico, que é interrompido pelo vereador, que lhe questiona sua postura 'perante o Código de Ética da Medicina'.

O obstetra rebate: "Eu coloquei uma peruca no plantão, e você chegou precisando de mim: você prefere morrer ou ser salvo por mim?". Em seguida, Edvaldo insinua que Carlos afrontou a paciente acusada de homofobia, e o médico reage: "Estou afrontando o senhor agora, porque eu vou falar no seu tom".

Diante da reação, o vereador exclama: "Isso não me afronta, porque eu tenho um Deus tão poderoso sobre mim que não ando com medo". Carlos, então, resolve encerrar a discussão. "Nesse tom, a gente não vai conversar", declara.

Relembre o caso

Profissionais e pacientes que estiveram no Hospital da Mulher no dia 4 foram surpreendidos por ofensas homofóbicas proferidas contra um médico. Quando soube do ocorrido, um colega da vítima, o obstetra Carlos da Costa Lino, tomou uma atitude inusitada: ele colocou uma peruca e se maquiou para atender uma paciente grávida que tinha ofendido Phelipe Balbi Martins.

Logo depois de uma consulta, a mulher teria dito, no corredor da unidade hospitalar, que “não gostava de ser atendida por viado”. O profissional que realizou o atendimento ouviu a ofensa e foi conversar com a paciente, que repetiu a fala.

Quando soube do ocorrido, Carlos convenceu o colega a ir até à delegacia e pediu para um carro de aplicativo buscar a sua peruca. Com o amigo fora do hospital, Carlos da Costa se maquiou e atendeu a grávida, que passou para os seus cuidados.

Após a repercussão do caso, o vereador Edvaldo Lima (MDB) apresentou à Câmara de Vereadores um requerimento que solicitava a convocação do diretor-médico Francisco Mota e dos médicos Carlos e Phelipe, para 'dar explicação' sobre o ocorrido.

Em vídeos que circulam pela internet, Lima — que se autodeclara 'o vereador da família' — afirma que "o médico tem que ser profissional onde está atendendo e respeitar o paciente" e que "o cidadão tem que respeitar um ao outro, e não querer discriminar por causa de opção (sic) sexual".

Em seu perfil no Instagram, o vereador complementou: "A paciente não se sentiu segura e outro médico a atendeu de maneira que foi divulgada nas redes sociais. Isso vai contra a ética médica e é necessário respeitar o paciente", disse Lima. "Todo cidadão tem o direito de escolher ser atendido por outro profissional", declarou, em defesa à paciente.

Também por meio de suas redes sociais, o obstetra Carlos da Costa Lino afirma ter recebido os vídeos com as declarações do político, que, para ele, está "destilando agressão gratuita".

"A opinião dele não me afeta e não deve afetar você. Quando um homem desse sobe no palanque e fala a opinião dele da forma que falou, não tem noção de quanto ele reforça que pais e mães que têm preconceito contra LGBTQIA+ ataquem seus filhos", falou Carlos.

Homofobia