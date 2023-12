Vereadora critica Jerônimo e vê tentativa misógina de silenciar fala de jornalista: 'Não vamos tolerar'

A vereadora Roberta Caires afirmou estar "perplexa" com o comportamento do governador Jerônimo Rodrigues teve com a jornalista Cintia Kelly, diante de questionamentos feitos na noite da quinta-feira (21) em relação à escolha do novo para ser pré-candidato à prefeitura de Salvador. “A cara do governador era de quem estava participando de um velório, e a tirania de jogar terra para calar uma jornalista mulher, não vamos tolerar”, afirma Caires.