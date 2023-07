Vestígios de quetamina são achados em apartamento de onde baiana caiu na Argentina

Uma seringa com vestígios de quetamina foi apreendida no apartamento de Francisco Sáenz Valiente, empresário argentino suspeito da morte da modelo baiana Emmily Rodrigues Santos Gomes, em Buenos Aires, na Argentina. Segundo o jornal La Nacion, as investigações sobre o caso foram enviadas para a jurisdição federal nessa segunda-feira.



Um exame toxicológico, que já havia sido divulgado, indicou que a brasileira fez uso de drogas alucinógenas antes do acidente. Segundo o laudo do Laboratório de Toxicologia e Química Jurídica do Corpo Médico Legal, foram encontrados álcool, cocaína, maconha, ketamina e MDMA — um dos componentes do tusi, a forma abreviada para "Tucibi" pela pronúncia inglesa da sigla 2C-B, que é um nome da "cocaína rosa".