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Veterinária por formação, produtora de cacau fino no sul da Bahia é eleita uma das mulheres mais poderosas do agro

Claudia Calmon de Sá comanda a Agrícola Cantagalo e está entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro

Thais Borges

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:55

Claudia Calmon de Sá comanda a Agrícola Cantagalo e está entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro Crédito: Reprodução

Médica veterinária por formação, Claudia Calmon de Sá está à frente da Agrícola Cantagalo, empresa com mais de 60 anos de história. Com 14 fazendas próprias e 1,8 mil hectares de cacau em cabruca e agroflorestal no Sul da Bahia, Cláudia foi eleita um das 100 mulheres mais poderosas do agro no país, pela revista Forbes.

O ranking foi divulgado pela revista no último dia 15, como parte das celebrações do Dia Internacional da Mulher Rural. De acordo com a Forbes, a escolha levou em conta poder, impacto e influência no setor.

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"Sob seu comando, o grupo apostou no cacau fino, testou mais de 800 variedades e venceu o concurso nacional de qualidade em 2021 e 2024", diz a publicação. Segundo a Forbes, foi em 2024 que Claudia decidiu reinvestir 60% da receita em tecnologia. Assim, a Fazenda Santa Cruz, em Itacaré, recebeu ouro no Cocoa of Excellence em Amsterdã.

Na página da Agrícola Cantagalo no Instagram, o grupo comemorou a nomeação de Claudia. "A lista valoriza mulheres que fazem a diferença no agronegócio brasileiro, reconhecendo suas trajetórias, sua capacidade de liderança e o impacto de sua atuação no setor. Agradecemos à Forbes por dar visibilidade a mulheres que contribuem para o desenvolvimento do agro e por destacar histórias que merecem ser conhecidas e celebradas", escreveram.