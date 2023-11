ViaBahia explica pedido de liminar que impediu protesto de deputados em pedágio

A ViaBahia divulgou nota explicando o pedido de liminar, aceito pela Justiça, que proibiu a manifestação que aconteceria contra a empresa no último dia 21, na praça de pedágio de Simões Filho, na BR-324. Três comissões técnicas da Assembleia Legislativa participariam do ato, que foi barrado.



Na nota, a concessionária diz que respeita o direito à livre manifestação e que sua postura diante do ato dessa semana foi a mesma que já adotou outras vezes, para garantir a segurança dos usuários e dos próprios manifestantes.