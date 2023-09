Viadutos de Salvador ganham 'cartas motivacionais' em ação pela vida

Crédito: Marina Silva/CORREIO

O viaduto Engenheiro José Nilson Dantas Maciel, da Federação, ganhou uma decoração diferente nesta sexta-feira (1°). Quem passou pelo local percebeu a presença de cartinhas espalhadas pelo gradil antiescalada do viaduto. Dentro delas, havia uma mensagem: pedir ajuda é gesto de força, não de fraqueza. A frase incentiva a procura por apoio no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.



A ação é uma parceria da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador (Seinfra) e do movimento BASTA, que, desde 2019, atua na conscientização contra a depressão, automutilação e suicídio. Mais 12 viadutos de Salvador receberão os gradis de proteção, que tem finalidade de preservação da vida, evitando acidentes e crimes onde pessoas são jogadas desses viadutos. Cinco deles já estão com o equipamento, como os dos vales de Nazaré e Ogunjá.

Titular da Seinfra, Luiz Carlos esteve no momento em que os cartazes foram colocados e explicou o motivo da ação. "A gente está instalando gradil e colocando as cartas em 14 gradils que têm a maior incidência de tentativa de suicídio e suicídio, segundo a Associação de Trânsito (Astran). Hoje, fizemos na Federação e no Vale do Nazaré. A expectativa é de que, até o fim do ano, todos estejam instalados", fala ele.