Viatura da PM derruba muro em Paripe durante perseguição no Subúrbio

Uma viatura da Polícia Militar colidiu com o muro de uma casa em Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na noite da terça-feira (25), durante uma perseguição. Não houve registro de feridos.



Os agentes das 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) faziam rondas na localidade do Calombão quando viram um grupo armado e traficando drogas. Os suspeitos fugiram quando viram os policiais.



Durante a perseguição, a viatura precisou repentinamente fazer uma desvio por conta de uma criança que surgiu na via e acabou batendo em um muro, que caiu parcialmente.