Viatura da PM é apedrejada em ação para prender suspeitos em Pernambués

Uma ação para prender dois suspeitos de tráfico de drogas, no final da tarde desta quinta-feira (20), terminou com uma viatura apedrejada por homens e mulheres no bairro de Pernambués.



Uma equipe da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pernambués) patrulhava na Rua das Flores quando traficantes dispararam na direção da viatura e iniciaram fuga. Dois criminosos foram alcançados com cerca de 300 porções de maconha, cocaína e crack.