TRANCOSO

Vice-cacique é presa em operação contra grupo suspeito de expulsar moradores de aldeia na Bahia

Erilsa Uruba Pataxó é secretária do Conselho de Caciques do Território Barra Velha do Monte Pascoal

Millena Marques

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 17:11

Operação Barra Velha Crédito: Polícia Civil

Erilsa Uruba Pataxó, vice-cacique da Aldeia Barra Velha, localizada em Trancoso, distrito turístico de Porto Seguro, foi presa nesta quarta-feira (11) durante uma operação da Polícia Civil. A ação investiga uma organização suspeita de expulsar moradores de suas residências.

De acordo com a Polícia Civil, Erilsa é investigada pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Segundo as investigações, mais de 40 moradores da Aldeia Barra Velha foram obrigados a deixar suas casas após sofrerem ameaças com armas de fogo desde maio deste ano. Os imóveis ocupados pelo grupo eram utilizados como locais de armazenamento de armas e drogas.

Um dos investigados também é suspeito de envolvimento no desaparecimento de um homem de 32 anos, ocorrido no último dia 28, na mesma região. A investigação apura crimes de associação para o tráfico de drogas, ameaça, violação de domicílio e outros delitos relacionados à atuação de organização criminosa.

Em nota, o Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia (MUPOIBA) afirmou que foi surpreendido com a notícia da prisão da vice-cacique. Erilsa Uruba Pataxó é coordenadora regional do MUPOIBA no Extremo Sul da Bahia e secretária do Conselho de Caciques do Território Barra Velha do Monte Pascoal.

"Liderança de reconhecida dedicação à causa originária, Erilsa tem sua trajetória pautada na construção pacífica e na defesa dos direitos constitucionais. Sua prisão, baseada em alegações frágeis, acende um alerta sobre os métodos utilizados por setores que tentam inviabilizar a organização dos povos indígenas", diz trecho da nota.