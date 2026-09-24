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Vida de luxo: quem são os 12 presos por suspeita de vender drogas pelo Instagram na Bahia

Grupo é investigado por tráfico e lavagem de dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 12:05

Na esquerda, Erik Castro Gusmão Seixas, principal alvo da operação. Na direita, ⁠Luccius Magno Fernandes Neiva Gomes, também preso em esquema
Na esquerda, Erik Castro Gusmão Seixas, principal alvo da operação. Na direita, ⁠Luccius Magno Fernandes Neiva Gomes, também preso em esquema Crédito: Reprodução

O número de presos na Operação Iceberg, deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (24), subiu para 12. O grupo é investigado por participar de um esquema de venda de drogas pelo Instagram para clientes de alto poder aquisitivo, como empresários, advogados e médicos. Segundo a investigação, as negociações eram feitas pelas redes sociais, com pagamentos via Pix e uso de empresas e contas de terceiros para movimentar ou ocultar valores.

O principal alvo é Erik Castro Gusmão Seixas, apontado como responsável pela comercialização profissionalizada de diferentes variedades de maconha. Para ocultar valores, segundo a investigação, ele utilizava uma empresa individual de fachada, contas de terceiros e o nome da avó para registrar veículos de alto padrão. Ele também é investigado por negociação de arma de fogo.

Quem são os 12 presos?

Vida de luxo: quem são os 12 presos por suspeita de vender drogas pelo Instagram na Bahia

Marcelo Botelho Reis foi preso em flagrante com uma arma de fogo. É apontado como comprador com indícios de aquisição de drogas para revenda. A investigação aponta movimentação de mais de R$ 46 mil com Erik. por Reprodução
Luccius Magno Fernandes Neiva Gomes foi preso na zona rural de Jaguaripe e é apontado como operador de um esquema de lavagem de capitais por meio da empresa de fachada Grupo Thor. por Reprodução
Tyago de Assis Conceição já estava no sistema prisional de Sergipe quando teve o mandado cumprido. É apontado como fornecedor de drogas. Segundo a investigação, seu CPF está vinculado à empresa Xalove Mouse, considerada inapta desde 2022. por Reprodução
Robson Siqueira Reis foi preso durante o cumprimento de mandado. As informações fornecidas não detalham a função atribuída a ele no esquema. por Reprodução
Laisa Franca Lacerda segundo a investigação, disponibilizava a própria residência para armazenamento e retirada de drogas por compradores. Também teria movimentado mais de R$ 180 mil por meio de contas pessoais e de uma empresa de fachada. por auto-upload
Theo Macedo e Dantas atuaria como o principal fornecedor de entorpecentes para o líder do esquema, Erik, sendo o maior remetente de valores da investigação com R$ 621.489,73 movimentados, quantia incompatível com a sua total falta de atividade lícita, veículos ou vínculo empregatício formal. por auto-upload
Marco Antonio Cavalcanti de Azevedo Lopes é apontado como distribuidor regional em Vitória da Conquista e cidades próximas. Segundo a investigação, orientava Erik sobre formas de ocultar drogas durante o transporte, inclusive utilizando embalagens a vácuo dentro de potes de creme. por auto-upload
Luan Costa da Silva é apontado como distribuidor de drogas em grande escala no interior da Bahia, com atuação em Santo Antônio de Jesus. Segundo a investigação, negociou a venda de uma pistola Glock com Erik e utilizava contas e linhas telefônicas de terceiros. por auto-upload
Erik Castro Gusmão Seixas é  apontado como principal alvo da operação. Segundo a investigação, comercializava variedades de maconha pelo Instagram. Também teria utilizado empresa de fachada, contas de terceiros e o nome da avó para registrar veículos de alto padrão. por auto-upload
Matheus Ribeiro Mello do Nascimento é apontado como alguém que passou de comprador a revendedor, intermediando compras para terceiros e buscando fontes de abastecimento no Paraguai. Segundo a investigação, realizava o tráfico na própria residência. por auto-upload
Guilherme Rodrigues de Oliveira é apontado como sócio único da empresa Metalnor, também identificada como Gold Auto Peças. Segundo a investigação, apresentou movimentação financeira de R$ 281.715,40. As diligências apontaram que a empresa seria de fachada e não teria atividade real desde 2023. Até o momento, não foi identificado vínculo direto dele com a comercialização de drogas. por auto-upload
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Marcelo Botelho Reis foi preso em flagrante com uma arma de fogo. É apontado como comprador com indícios de aquisição de drogas para revenda. A investigação aponta movimentação de mais de R$ 46 mil com Erik. por Reprodução

Ainda houve a prisão de Camila Ingrid Dourado Bezerra. Namorada de Luccius, a mulher foi presa em flagrante após a polícia encontrar grande quantidade de drogas na residência dela.

Grupo movimentou mais de R$ 9,6 milhões

Segundo a investigação, Erik movimentou mais de R$ 9,6 milhões em cinco anos, por meio de mais de 16,6 mil transações bancárias. Empresas, contas de terceiros e pessoas interpostas teriam sido utilizadas para movimentar os valores. A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 200 milhões em bens e recursos dos investigados.

Os suspeitos também são investigados por manter um padrão de vida elevado, com imóveis e veículos de luxo. Durante a operação, foram apreendidos carros avaliados em mais de R$ 1,1 milhão, incluindo Audi A4 e Q3, BYD Song Plus GS DM, Honda CR-V Touring, Volkswagen Amarok, Jeep Compass e Chevrolet Tracker, além de uma Honda NXR 160 Bros.

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