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Vida de luxo: quem são os 12 presos por suspeita de vender drogas pelo Instagram na Bahia

Grupo é investigado por tráfico e lavagem de dinheiro

Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 12:05

Na esquerda, Erik Castro Gusmão Seixas, principal alvo da operação. Na direita, ⁠Luccius Magno Fernandes Neiva Gomes, também preso em esquema Crédito: Reprodução

O número de presos na Operação Iceberg, deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (24), subiu para 12. O grupo é investigado por participar de um esquema de venda de drogas pelo Instagram para clientes de alto poder aquisitivo, como empresários, advogados e médicos. Segundo a investigação, as negociações eram feitas pelas redes sociais, com pagamentos via Pix e uso de empresas e contas de terceiros para movimentar ou ocultar valores.

O principal alvo é Erik Castro Gusmão Seixas, apontado como responsável pela comercialização profissionalizada de diferentes variedades de maconha. Para ocultar valores, segundo a investigação, ele utilizava uma empresa individual de fachada, contas de terceiros e o nome da avó para registrar veículos de alto padrão. Ele também é investigado por negociação de arma de fogo.

Quem são os 12 presos?

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Ainda houve a prisão de Camila Ingrid Dourado Bezerra. Namorada de Luccius, a mulher foi presa em flagrante após a polícia encontrar grande quantidade de drogas na residência dela.

Grupo movimentou mais de R$ 9,6 milhões

Segundo a investigação, Erik movimentou mais de R$ 9,6 milhões em cinco anos, por meio de mais de 16,6 mil transações bancárias. Empresas, contas de terceiros e pessoas interpostas teriam sido utilizadas para movimentar os valores. A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 200 milhões em bens e recursos dos investigados.