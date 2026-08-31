VÍDEO: Candidato a deputado estadual é detido durante motociata no interior da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:22
O candidato a deputado estadual Thiancle Araújo (PSD) foi detido e conduzido à Delegacia Territorial (DT) de Alagoinhas, no nordeste da Bahia, após uma confusão durante uma motociata realizada na tarde de domingo (30). O político é ex-prefeito de Castro Alves.
De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para averiguar uma denúncia de direção perigosa e possíveis infrações de trânsito nas proximidades da antiga pista de pouso da Heineken, no bairro Alagoinhas Velha.
A polícia identificou, ainda em via pública, motocicletas com indícios de irregularidades, como alterações no sistema de escapamento, ausência de placa de identificação e placas parcialmente encobertas. Diante da situação, foi determinada a parada dos veículos para a realização da abordagem e das verificações cabíveis.
Ainda segundo a corporação, um dos condutores recusou-se a cumprir as determinações dos policiais, identificando-se verbalmente como advogado e afirmando que não desembarcaria da motocicleta. Conforme registrado na ocorrência, mesmo após a reiteração da ordem policial, houve resistência à abordagem, além de ofensas dirigidas aos integrantes da guarnição.
Por causa da resistência, o candidato foi detido e conduzido à Delegacia Territorial de Alagoinhas, onde a ocorrência foi registrada. "A Polícia Militar ressalta que a intervenção teve origem em acionamento regularmente registrado pelo serviço de emergência 190 e ocorreu no exercício da atividade de fiscalização e preservação da ordem pública. A condição profissional, política ou funcional de qualquer pessoa abordada não impede a averiguação de uma ocorrência nem afasta o dever de cumprimento das determinações legais emanadas pelos agentes públicos no exercício de suas funções", diz trecho da nota.
Thiancle Araújo
Thiancle publicou o momento da abordagem nas redes sociais. No vídeo, policiais militares exigem que ele desça da moto. O candidato se recusa e afirma que os agentes estão impedindo um evento eleitoral. "Eu sou candidato. Isso foi um evento eleitoral comunicado à polícia. (...) Eu sou advogado, candidato, e vocês estão tentando impedir um evento eleitoral", disse.
Na legenda, o candidato frisou que repetiu nos vídeos que é advogado como uma tentativa de proteção. "O advogado tem inviolabilidade por seus atos e manifestações, nos termos do art. 133 da Constituição e do art. 7º, § 2º, do Estatuto da Advocacia, observados os limites legais", escreveu.
Segundo ele, a detenção ocorreu em um local que integrava o trajeto de um ato político-eleitoral, previamente comunicado à Polícia Militar por meio dos Ofícios nº 27 e 28, encaminhados ao Comando-Geral da PM-BA e ao 4º BPM de Alagoinhas.
"Não havia blitz previamente sinalizada. Os policiais se deslocaram até o local em razão do próprio evento, protegido pela Constituição e pela legislação eleitoral, que já havia percorrido diversos pontos da cidade e era de amplo conhecimento", concluiu.