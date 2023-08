Vinho de frente para o mar: Che Figo Osteria lança projeto Marevino

Que tal contemplar o mar enquanto aprecia uma taça de vinho? No dia 23 de agosto, a Che Figo Osteria, no Rio Vermelho, lança seu projeto semanal "Marevino", uma experiência que combina a arte dos vinhos com a majestosa vista para o oceano.



Todas as quartas, os apreciadores de vinho terão a oportunidade de se deliciar com taças e growlers - com preços promocionais - cuidadosamente selecionados pela renomada Tão Longe Tão Perto, um projeto de curadoria de vinhos, que prioriza a agricultura familiar, os vinhos de pequenos produtores, facilitando o encontro de quem produz e de quem consome.