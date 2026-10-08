Vinte suspeitos de integrar facção são presos na Bahia e em São Paulo

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Esther Morais
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:34
Vinte suspeitos de integrar uma facção criminosa foram presos nas primeiras horas da Operação Equação Final, deflagrada em dez cidades dos estados da Bahia e de São Paulo, nesta quinta-feira (8). A ação tem como foco o combate a uma organização criminosa paulista. As identidades dos presos não foram divulgadas.
Na Bahia, as prisões aconteceram nos municípios de Jequié, Ipiaú, Dário Meira, Ubatã, Nova Ibiá, Gongogi e Itacaré.
Integrantes do Baralho do Crime na Bahia
Até o momento, 15 suspeitos foram localizados em municípios da região sudoeste e outros cinco em cidades do Sul da Bahia. Segundo a polícia, os envolvidos possuem histórico criminal por homicídios, associação criminosa e envolvimento com o tráfico de drogas.
As investigações apontam que os suspeitos tinham atuação predominante nos municípios de Ipiaú e Ubatã, com ramificações em outras cidades baianas.
Além das prisões e do cumprimento de mandados de busca e apreensão, a Justiça autorizou o bloqueio de contas, bens e outros valores pertencentes aos investigados. A medida tem como objetivo impedir a movimentação do patrimônio durante as investigações. O bloqueio pode alcançar até R$ 15 milhões.