Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vinte suspeitos de integrar facção são presos na Bahia e em São Paulo

Envolvidos possuem histórico criminal por homicídios, associação criminosa e envolvimento com o tráfico de drogas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:34

Vinte suspeitos de integrar facção são presos na Bahia e em São Paulo Crédito: Rafael Rodrigues / Ascom SSP

Vinte suspeitos de integrar uma facção criminosa foram presos nas primeiras horas da Operação Equação Final, deflagrada em dez cidades dos estados da Bahia e de São Paulo, nesta quinta-feira (8). A ação tem como foco o combate a uma organização criminosa paulista. As identidades dos presos não foram divulgadas.

Na Bahia, as prisões aconteceram nos municípios de Jequié, Ipiaú, Dário Meira, Ubatã, Nova Ibiá, Gongogi e Itacaré.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 17
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

Até o momento, 15 suspeitos foram localizados em municípios da região sudoeste e outros cinco em cidades do Sul da Bahia. Segundo a polícia, os envolvidos possuem histórico criminal por homicídios, associação criminosa e envolvimento com o tráfico de drogas.

As investigações apontam que os suspeitos tinham atuação predominante nos municípios de Ipiaú e Ubatã, com ramificações em outras cidades baianas.

Além das prisões e do cumprimento de mandados de busca e apreensão, a Justiça autorizou o bloqueio de contas, bens e outros valores pertencentes aos investigados. A medida tem como objetivo impedir a movimentação do patrimônio durante as investigações. O bloqueio pode alcançar até R$ 15 milhões.

Mais recentes

Imagem - Promessa de devoto vira nova gruta de São Jorge no Santuário do Bom Jesus da Lapa

Promessa de devoto vira nova gruta de São Jorge no Santuário do Bom Jesus da Lapa
Imagem - Mergulhadores encontram cerca de 150 kg de cocaína em navio no mar de Salvador

Mergulhadores encontram cerca de 150 kg de cocaína em navio no mar de Salvador
Imagem - Cansaço, irritação e falta de libido? Hormônios dos homens também oscilam e podem afetar o dia a dia

Cansaço, irritação e falta de libido? Hormônios dos homens também oscilam e podem afetar o dia a dia