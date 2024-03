OPERAÇÃO

Violência contra mulher: 60 suspeitos são presos na Bahia

No mês da mulher, 60 suspeitos de violência doméstica e familiar foram presos por meio de flagrantes ou cumprimentos de mandados de prisão na Bahia. Também foram apreendidos cinco adolescentes e 14 pessoas foram conduzidas para as unidades. O balanço é resultado de uma operação da Polícia Civil.

No mesmo período, as unidades especializadas realizaram 345 registros de Boletins de Ocorrência, instauraram 234 inquéritos policiais e 248 foram encaminhados ao Poder Judiciário, com o indiciamento dos autores, além da solicitação de 228 medidas protetivas de urgência e 43 outras medidas cautelares.