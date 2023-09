'Violência na Bahia acontece sob o olhar complacente e condescendente do governador', diz ACM Neto

Ex-prefeito de Salvador e presidente da Fundação Índigo, ACM Neto afirmou nesta sexta-feira (1º) que a onda de violência que tomou conta da Bahia acontece “sob o olhar complacente e condescendente” do governador Jerônimo Rodrigues. Em publicação em suas redes sociais, ACM Neto comentou o caso de dois turistas que foram assaltados na noite desta quinta-feira (31), no Rio Vermelho, um dos bairros mais movimentados da capital baiana.



“Não tem mais dia, hora e local para acontecer. A semana, que começou com a chacina em Mata de São João, termina com o assalto aos turistas. A gente sabe também que o terror existe em vários bairros da periferia e grandes e médias cidades do interior. Infelizmente, essa é a realidade da Bahia. A violência que tem aterrorizado os baianos também é consequência da omissão daqueles que nos governam há 17 anos, cruzam os braços e fingem que nada disso acontece em nosso estado”, disse Neto.