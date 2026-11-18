SALVADOR

Violência: sobe para três o número de escolas municipais que suspenderam as aulas nesta quarta-feira

Instituições ficam nos bairros de Campinas de Brotas e a Capelinha de São Caetano

Thais Borges

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 14:56

Três escolas municipais suspenderam aulas por episódios de violência em Salvador Crédito: Divulgação/Secom

Pelo menos três escolas da rede municipal de ensino suspenderam as atividades nesta quarta-feira (18), devido à crise de violência em alguns bairros da cidade. O caso mais recente foi da Escola Municipal Professor Aristides Novis, localizada no bairro de Campinas de Brotas, que precisou interromper as aulas no turno vespertino devido ao clima de insegurança na região.

Com isso, chega a três o número de escolas municipais que tiveram as atividades suspensas nesta quarta-feira em decorrência da violência, de acordo com informações da Secretaria Municipal da Educação (Smed).

Mais cedo, a Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Santana Alves e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mosa Berbert, ambas localizadas na região da Capelinha de São Caetano, também suspenderam as aulas presenciais em função da violência, de acordo com relatos de familiares e profissionais da educação.