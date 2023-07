Vítima de tentativa de roubo morre após cair de moto em Salvador

Uma mulher morreu devido a uma queda de moto no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Júlia Mendes dos Santos, de 18 anos, tinha sido vítima de uma tentativa de roubo. Segundo a TV Bahia, no momento do ocorrido, ela estava com o esposo, que foi baleado, mas já recebeu alta. A situação aconteceu no dia 24, e Júlia veio a óbito no domingo (2).



De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima estava internada no Hospital Municipal de Salvador, e as guias de perícia e remoção do corpo foram expedidas na segunda-feira (3). Registrado como latrocínio, o caso é investigado pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).