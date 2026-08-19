Vítima fica presa nos escombros da própria casa após explosão de gás na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 10:19
Uma das vítimas da explosão que atingiu pelo menos três casas em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, ficou presa sob os escombros da própria residência. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (19), no bairro São Benedito. Ao todo, três pessoas ficaram feridas, sendo uma mulher de 38 anos e duas meninas de 9 e 13 anos.
Três equipes do 16º Batalhão de Bombeiros Militar (16º BBM) foram mobilizadas para atender a ocorrência. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi localizada e retirada debaixo dos escombros de uma das edificações após a explosão e o desabamento.
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Após o resgate, os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos no local. Com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), outra vítima também recebeu assistência e foi encaminhada para uma unidade hospitalar. A terceira pessoa já havia sido levada para atendimento médico antes da chegada das equipes.
A criança de 9 anos sofreu queimaduras nas pernas e no rosto, além de uma fratura no fêmur. Segundo familiares, ela estava passando a noite na casa da amiga de 13 quando ocorreu a explosão. A menina passou a manhã no centro cirúrgico e, segundo a TV Bahia, apresenta quadro estável e não corre risco de morte. A adolescente também ficou ferida, com queimaduras pelo corpo, e precisou passar por cirurgia. Ela está estável e também não corre risco de morte.
A mãe da adolescente, uma mulher de 38 anos, sofreu queimaduras de terceiro grau em diversas partes do corpo e já foi submetida a um procedimento cirúrgico. Ela aguarda uma vaga na UTI do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a dimensão dos estragos provocados pelo incidente. Uma das residências ficou praticamente destruída, com apenas o portão permanecendo de pé. Imóveis vizinhos também foram atingidos, com vidros quebrados e outros danos.
A Defesa Civil de Santo Antônio de Jesus foi acionada após o resgate para avaliar as estruturas atingidas e adotar as medidas necessárias.
Em caso de suspeita de vazamento, a orientação é não acionar interruptores ou equipamentos elétricos, não produzir chamas e deixar o local imediatamente. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.