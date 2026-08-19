RESGATE

Vítima fica presa nos escombros da própria casa após explosão de gás na Bahia

Incidente ocorreu na manhã desta quarta (19)

Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 10:19

Vítima fica presa nos escombros da própria casa após explosão de gás na Bahia Crédito: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Uma das vítimas da explosão que atingiu pelo menos três casas em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, ficou presa sob os escombros da própria residência. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (19), no bairro São Benedito. Ao todo, três pessoas ficaram feridas, sendo uma mulher de 38 anos e duas meninas de 9 e 13 anos.

Três equipes do 16º Batalhão de Bombeiros Militar (16º BBM) foram mobilizadas para atender a ocorrência. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi localizada e retirada debaixo dos escombros de uma das edificações após a explosão e o desabamento.

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Após o resgate, os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos no local. Com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), outra vítima também recebeu assistência e foi encaminhada para uma unidade hospitalar. A terceira pessoa já havia sido levada para atendimento médico antes da chegada das equipes.

A criança de 9 anos sofreu queimaduras nas pernas e no rosto, além de uma fratura no fêmur. Segundo familiares, ela estava passando a noite na casa da amiga de 13 quando ocorreu a explosão. A menina passou a manhã no centro cirúrgico e, segundo a TV Bahia, apresenta quadro estável e não corre risco de morte. A adolescente também ficou ferida, com queimaduras pelo corpo, e precisou passar por cirurgia. Ela está estável e também não corre risco de morte.

A mãe da adolescente, uma mulher de 38 anos, sofreu queimaduras de terceiro grau em diversas partes do corpo e já foi submetida a um procedimento cirúrgico. Ela aguarda uma vaga na UTI do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a dimensão dos estragos provocados pelo incidente. Uma das residências ficou praticamente destruída, com apenas o portão permanecendo de pé. Imóveis vizinhos também foram atingidos, com vidros quebrados e outros danos.

A Defesa Civil de Santo Antônio de Jesus foi acionada após o resgate para avaliar as estruturas atingidas e adotar as medidas necessárias.