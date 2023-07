Vítima rastreia iPhone e polícia localiza esquema de receptação de celulares

Um morador de Salvador conseguiu recuperar um iPhone furtado em 18 de junho, no município de Santa Bárbara, durante os festejos juninos. Após indicar à polícia o local indicado pelo sistema de rastreamento, a investigação chegou até uma loja que mantinha um esquema de receptação de aparelhos roubados.



Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a 1ª Delegacia dos Barris para informar a localização do celular. “Após tomar conhecimento de onde estava o aparelho, conseguimos identificar a pessoa que havia comprado”, explicou o titular da DT de São Francisco do Conde, delegado Itallo Melo.

O homem foi localizado em casa e apontou a loja onde comprou o aparelho, cujo proprietário foi autuado em flagrante por receptação. Com ele foram apreendidos nove celulares e 38 ‘carcaças’ de aparelhos, que serão encaminhados à perícia.

Com a prisão do segundo receptador, a polícia identificou o terceiro integrante da quadrilha, que atuava em Salvador e foi localizado em um shopping da capital baiana, com mais cinco celulares. Ele foi conduzido para a 1ª DT/Barris, onde está sendo ouvido.

O titular da unidade policial, delegado William Achan, ressalta a importância do sistema Alerta Celular, disponibilizado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). “Com o cadastramento no site e o registro do IMEI, em caso de perda e roubo, os dados da vítima e do aparelho são vinculados a ferramenta, facilitando a localização”, explicou.