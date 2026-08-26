LUTO

Vítimas de acidente com carros na BR-418, na Bahia, são identificadas

Colisão entre dois veículos deixou quatro mortos na madrugada desta quarta-feira (26)

Esther Morais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 12:01

Polícia Civil Crédito: Divulgação

A Polícia Civil identificou as quatro pessoas que morreram em um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta quarta-feira (26), em um trecho da BR-418, na zona rural de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia.

As vítimas são Maria Christina Lima Rocha, de 75 anos; Carlos Augusto de Mattos Penna, de 70; Ana Carolina Ramos Pereira, de 40; e Sebastiana Ramos Pereira, de 74 anos.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 3h40, no km 115 da BR-418, e envolveu dois veículos de passeio.

A Delegacia Territorial de Nova Viçosa registrou as mortes e informou que foram emitidas guias para a perícia e a remoção dos corpos.