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Vítimas de acidente com carros na BR-418, na Bahia, são identificadas

Colisão entre dois veículos deixou quatro mortos na madrugada desta quarta-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 12:01

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

A Polícia Civil identificou as quatro pessoas que morreram em um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta quarta-feira (26), em um trecho da BR-418, na zona rural de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia.

As vítimas são Maria Christina Lima Rocha, de 75 anos; Carlos Augusto de Mattos Penna, de 70; Ana Carolina Ramos Pereira, de 40; e Sebastiana Ramos Pereira, de 74 anos.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 3h40, no km 115 da BR-418, e envolveu dois veículos de passeio.

A Delegacia Territorial de Nova Viçosa registrou as mortes e informou que foram emitidas guias para a perícia e a remoção dos corpos.

As circunstâncias da colisão não foram detalhadas pelas autoridades.

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