Vítimas de acidente com carros na BR-418, na Bahia, são identificadas

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Esther Morais
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 12:01
A Polícia Civil identificou as quatro pessoas que morreram em um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta quarta-feira (26), em um trecho da BR-418, na zona rural de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia.
As vítimas são Maria Christina Lima Rocha, de 75 anos; Carlos Augusto de Mattos Penna, de 70; Ana Carolina Ramos Pereira, de 40; e Sebastiana Ramos Pereira, de 74 anos.
Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 3h40, no km 115 da BR-418, e envolveu dois veículos de passeio.
A Delegacia Territorial de Nova Viçosa registrou as mortes e informou que foram emitidas guias para a perícia e a remoção dos corpos.
As circunstâncias da colisão não foram detalhadas pelas autoridades.