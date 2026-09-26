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Vítimas de acidente com ônibus na Chapada Diamantina são identificadas

Polícia Civil identificou os setes mortos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 14:38

Acidente na Chapada Diamantina
Acidente na Chapada Diamantina Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Polícia Civil identificou as vítimas do acidente envolvendo um ônibus na BA-122, na zona rural de Iraquara, na Chapada Diamantina. O veículo perdeu o controle, saiu da pista e tombou na madrugada deste sábado (26). As vítimas foram identificadas como:

Lucas José Jesus Santana, de 31 anos;

Helena Lima de Moraes, de 2 anos;

Matheus de Almeida Ribeiro Barros Cerqueira, de 27 anos;

Taynara de Lima Amaral, de 25 anos;

Ernesto Silva Mota, de 65 anos;

Marcos Donizete Tavares de Melo, de 62 anos;

Carlos Tubbi, de 72 anos.

Outras 13 pessoas ficaram feridas e foram socorridas para unidades de saúde.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
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BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

O acidente

O ônibus da empresa Real Maia saiu de Fortaleza, no Ceará, e tinha como destino Palmas, no Tocantins. Além do motorista que conduzia o veículo no momento da tragédia, havia um segundo condutor. Os dois sobreviveram.

Conforme informações preliminares levantadas no local, o motorista teria perdido o controle da direção, ocasionando o tombamento do veículo. As circunstâncias e as causas do acidente ainda serão apuradas. Entre as vítimas fatais está o soldado da Polícia Militar Lucas José Jesus Santana.

De acordo com a Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Seabra registrou a ocorrência na madrugada deste sábado (26). Segundo informações do boletim de ocorrência, um veículo de transporte interestadual trafegava por um trecho da BA-122, na zona rural de Iraquara, quando perdeu o controle, saiu da pista e tombou. Os feridos foram socorridos para unidades de saúde.

A polícia informou ainda que foram expedidas as guias para remoção dos corpos e realização das perícias. "O Departamento de Polícia Técnica (DPT) atua na identificação das vítimas. A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente. Os laudos periciais deverão contribuir para o esclarecimento das causas da ocorrência", diz a nota.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) emitiu nota de solidariedade aos familiares, amigos e colegas das vítimas. Segundo a SSP-BA, o Corpo de Bombeiros Militar trabalhou no resgate dos passageiros e do motorista do ônibus da empresa Real Maia. Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente. A secretaria informou ainda que todas as medidas para investigar as causas do acidente estão sendo adotadas pela Polícia Civil e pelo Departamento de Polícia Técnica.

O CORREIO procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas ainda não obteve retorno. O Corpo de Bombeiros também foi procurado para prestar informações sobre o resgate e para quais unidades as vítimas foram socorridas, mas não se pronunciou até o momento. A reportagem também tentou contato pelos canais de comunicação da empresa de ônibus envolvida na tragédia, a Real Maia, mas não obteve retorno.

*Com informações de Perla Ribeiro

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Chapada Diamantina

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