INCÊNDIO

Vítimas de acidente na BR-324 morreram carbonizadas, confirma polícia

Carro pegou fogo em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta segunda-feira (12)

Thais Borges

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 13:26

Vítimas de acidente na BR-324 morreram carbonizadas, confirma polícia Crédito: Reprodução/TV Bahia

As duas vítimas de um acidente com um carro na BR-324 na manhã desta segunda-feira (12) morreram carbonizadas. Segundo a Polícia Civil, o veículo - um Citroen Picasso - pegou fogo pouco antes das 8h da manhã. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente foi no km 606, no trecho da rodovia no sentido Salvador.

A perícia estava sendo feita no início da tarde. Até então, as vítimas ainda não haviam sido identificadas. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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À TV Bahia, o delegado que esteve no local do acidente comentou que a suspeita inicial é de que o carro estivesse em alta velocidade, mas a hipótese depende da análise pericial.