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Thais Borges
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 13:26
As duas vítimas de um acidente com um carro na BR-324 na manhã desta segunda-feira (12) morreram carbonizadas. Segundo a Polícia Civil, o veículo - um Citroen Picasso - pegou fogo pouco antes das 8h da manhã. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente foi no km 606, no trecho da rodovia no sentido Salvador.
A perícia estava sendo feita no início da tarde. Até então, as vítimas ainda não haviam sido identificadas. As circunstâncias do acidente serão investigadas.
Vítimas de acidente na BR-324 morreram carbonizadas, confirma polícia
À TV Bahia, o delegado que esteve no local do acidente comentou que a suspeita inicial é de que o carro estivesse em alta velocidade, mas a hipótese depende da análise pericial.
As marcas observadas no chão indicavam a trajetória percorrida pelo veículo antes da ocorrência. Além do automóvel, uma árvore também pegou fogo. Por causa da ocorrência, o fornecimento de energia elétrica precisou ser interrompido na região.