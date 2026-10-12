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Vítimas de acidente na BR-324 morreram carbonizadas, confirma polícia

Carro pegou fogo em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta segunda-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 13:26

Vítimas de acidente na BR-324 morreram carbonizadas, confirma polícia
Vítimas de acidente na BR-324 morreram carbonizadas, confirma polícia Crédito: Reprodução/TV Bahia

As duas vítimas de um acidente com um carro na BR-324 na manhã desta segunda-feira (12) morreram carbonizadas. Segundo a Polícia Civil, o veículo - um Citroen Picasso - pegou fogo pouco antes das 8h da manhã. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente foi no km 606, no trecho da rodovia no sentido Salvador.

A perícia estava sendo feita no início da tarde. Até então, as vítimas ainda não haviam sido identificadas. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Vítimas de acidente na BR-324 morreram carbonizadas, confirma polícia

Vítimas de acidente na BR-324 morreram carbonizadas, confirma polícia por Reprodução/TV Bahia
Vítimas de acidente na BR-324 morreram carbonizadas, confirma polícia por Reprodução/TV Bahia
Vítimas de acidente na BR-324 morreram carbonizadas, confirma polícia por Reprodução/TV Bahia
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À TV Bahia, o delegado que esteve no local do acidente comentou que a suspeita inicial é de que o carro estivesse em alta velocidade, mas a hipótese depende da análise pericial.

As marcas observadas no chão indicavam a trajetória percorrida pelo veículo antes da ocorrência. Além do automóvel, uma árvore também pegou fogo. Por causa da ocorrência, o fornecimento de energia elétrica precisou ser interrompido na região.

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