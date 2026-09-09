Cidadania

Viver Salvador chega à 16ª edição no Alto do Cabrito

A ação será promovida no sábado (12), no Campo do Dique do Cabrito

D Da Redação

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:50

Viver Salvador chega à 16ª edição com serviços gratuitos no Alto do Cabrito Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Após registrar 2.956 atendimentos na última edição, realizada na Arena Lobato de Futebol, no bairro do Lobato, o Viver Salvador nos Bairros chega à 16ª edição com mais de 34 mil atendimentos realizados. Desta vez, a ação será promovida no sábado (12), no Campo do Dique do Cabrito, no Alto do Cabrito, das 8h às 13h.

Promovido pela Prefeitura de Salvador, o Viver Salvador nos Bairros tem como objetivo fortalecer a presença da gestão municipal nas comunidades e facilitar o acesso da população a serviços públicos em um único espaço. A programação reúne atendimentos nas áreas de assistência social, trabalho, cidadania, educação, cultura, lazer, beleza e bem-estar.

Entre os serviços de saúde oferecidos estão emissão da segunda via do Cartão SUS, atendimentos médicos clínicos e pediátricos, odontologia, vacinação, aferição da pressão arterial e frequência cardíaca, exames cardiológicos, ultrassonografia e mamografia.

Também serão disponibilizados serviços de planejamento familiar, encaminhamentos para laqueadura e vasectomia, histeroscopia cirúrgica, orientações sobre métodos contraceptivos e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Na área social, a população terá acesso a cadastro e agendamento de visitas domiciliares, elaboração de currículos, emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) e inscrição e atualização do Cadastro Único (CadÚnico).

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) também participará da ação, com orientação para elaboração de currículos e inscrição em cursos de capacitação. O público ainda poderá contar com atendimento do Cram em Movimento, voltado para mulheres, e da Neoenergia Coelba, além de serviços de regularização de taxas municipais.

Cultura, lazer e inclusão – A programação contará com apresentações do Coral da Bela, formado por alunos da Escola Bela Vista do Lobato, no bairro do Lobato, e de dança afro, com alunas da Escola Municipal Consul Schindler, em São Caetano. Também haverá apresentação da fanfarra da Escola Municipal Helena Magalhães (Fahema), que atua no bairro da Boa Vista de São Caetano.

O público poderá participar ainda de atividades culturais e recreativas, como exposição de mosaicos, circuito de bicicletas infantis, recreação, pinturas, atrações circenses, oficina de grafite, apresentações de artistas locais, dança e atividades esportivas.