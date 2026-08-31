RESPONSABILIDADE SOCIAL

Voluntários da Braskem promovem gincana solidária em benefício de abrigo de idosos em Salvador

As ações foram realizadas no mês em que se celebra o Dia Nacional do Voluntariado, em 28 de agosto, mobilizando integrantes e apoiadores em ações de solidariedade, convivência e bem-estar dos idosos

Donaldson Gomes

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 05:00

Ações celebram o Dia Nacional do Voluntariado, comemorado em 28 de agosto Crédito: Rafael Veloso / Divulgação Braskem

O espírito da solidariedade e de cuidado com o próximo marcou mais uma edição da Gincana de Voluntariado da Braskem. A iniciativa, promovida no mês em que se celebra o Dia Nacional do Voluntariado (28 de agosto), arrecadou doações e promoveu atividades de convivência e acolhimentos para os residentes do Abrigo São Gabriel para Idosos de Deus, localizado no bairro da Boa Viagem, em Salvador. A ação será encerrada neste domingo (30), com uma festa para comemorar os aniversariantes do mês da instituição.

Durante o período da gincana, voluntários arrecadaram 1.846 fraldas geriátricas, além de 58 pacotes de leite em pó. O grupo também promoveu uma série de ações de cuidados com os 55 moradores acolhidos pela instituição, como bate-papos, atividades de música, pintura, desenho, maquiagem, penteados e manicure, além de fotografarem os idosos e produzirem um mural de recordação para o abrigo.

Para o irmão Gabriel, fundador e presidente do abrigo, o trabalho da equipe da gincana vai muito além das fraldas, do leite e dos presentes doados. “O que realmente faz a diferença é a presença de cada voluntário, o carinho, o respeito, a atenção e o amor dedicados aos nossos idosos. Existe algo extremamente valioso que não pode ser encontrado em nenhuma prateleira de farmácia ou supermercado: a visita, o acolhimento e a companhia. São gestos simples, mas que levam conforto, alegria e dignidade àqueles que tanto precisam”, pontua.

Para a voluntária Vanessa Barreto, assistente de Serviços Compartilhados da Braskem, a experiência revelou o poder da presença e da união em torno de uma causa comum. “Foram momentos que vou guardar com muito carinho e que reforçaram a importância da solidariedade, da escuta e do cuidado com o próximo. Foi emocionante ver como essa união pode gerar impactos tão positivos. Espero que possamos continuar espalhando empatia, esperança e transformação”, destacou.

A iniciativa também foi marcante para Alcides Lourenço, coordenador de Engenharia de Custos da petroquímica. Para ele, participar da gincana permitiu que percebesse que os resultados do voluntariado vão muito além dos itens arrecadados. “Proporcionou a todos nós, que visitamos o abrigo, vivenciar momentos especiais de boas conversas, sorrisos e abraços que transformaram as vidas deles e as nossas também”, ressaltou.

Localizado em frente à praia da Boa Viagem, o Abrigo São Gabriel para Idosos de Deus atua desde 1999 no acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade, principalmente pessoas sem famílias, com doenças crônicas ou considerados incapazes pela sociedade.

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