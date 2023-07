Voluntários retiram mais de 600kg de lixo da praia em Aratuba

A ONG Socioambientalista PRÓ-MAR reuniu cerca de 90 voluntários na manhã desta quarta-feira (5), em Aratuba, na Ilha de Itaparica, em uma ação de limpeza que recolheu um total de 623,5kg de lixo da praia. Entre o material recolhido, estavam plásticos, pneus, redes de pesca e até tampa de vaso sanitário.



A atividade desenvolvida faz parte do eixo de Educação Ambiental do Projeto Mares, que é realizado pela PRÓ-MAR, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental e contou, também, com o apoio da Polícia Militar e da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, que disponibilizou agentes de limpeza para recolher o material coletado.