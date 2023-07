Votação para escolha de fardamento escolar na rede municipal segue até dia 28

O processo de votação para escolha do fardamento escolar que será distribuído em todas as escolas da rede de ensino de Salvador vai até a próxima sexta-feira (28). A iniciativa ocorre em todas as 422 unidades da capital baiana. O uniforme vencedor será usado no ano letivo de 2024. Há quatro modelos de uniformes disponíveis para votação, cujas camisas têm estampas de listras vertical ou horizontal. O acesso à enquete é exclusivo dos gestores através de um link disponibilizado pela Secretaria Municipal da Educação (Smed), mas o procedimento também pode ter participação de professores, alunos e respectivos responsáveis.

“O fardamento é uma parte importante da vida escolar. Este ano, durante as escutas junto aos gestores, foi sugerida a possibilidade de compartilhar com a rede a definição do leiaute dos uniformes, pleito mais do que justo. A escolha do fardamento gera engajamento, sentimento de pertencimento, o que é muito valioso para o clima na escola. Espero que novas ideias surjam para seguirmos aprimorando essa iniciativa”, explicou secretário Thiago Dantas.