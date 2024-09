TRÂNSITO

Workshop gratuito ensina segurança viária para a população baiana

Projeto é parte da Semana Nacional do Trânsito, e será transmitido pelo YouTube nesta quinta-feira (26)

A programação da Semana Nacional do Trânsito proporcionará um workshop sobre segurança viária nesta quinta-feira (26). No curso, que será transmitido pelo YouTube, serão debatidos os impactos dos acidentes de trânsito sobre as áreas da saúde pública, da economia e da sociedade.