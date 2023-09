XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora é lançado em Salvador

Lançamento do XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Crédito: Divulgação/Sebrae

O XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora foi lançado nesta segunda-feira (18), na sede do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), no Costa Azul. A premiação tem o objetivo de reconhecer e valorizar projetos protagonizados por gestores municipais (prefeitos, prefeitas, administradores e administradoras regionais) que tenham foco no desenvolvimento do território e dos pequenos negócios do município.



Após 11 edições, a premiação volta repaginada: antes chamada Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, o novo título engloba toda a equipe envolvida nos projetos e iniciativas dos governos municipais.

“O prefeito continua sendo aquele que vai ser reconhecido, aquele que recebe a premiação, porque ele é o chefe do executivo do município, mas o nome é uma forma da gente reconhecer o esforço das equipes que estão nos municípios e que estão implantando essas ações”, afirma Janaína Neves, coordenadora de Políticas Públicas do Sebrae Bahia.

Janaína conta que, neste ano, a expectativa do Sebrae é que pelo menos cem projetos baianos sejam inscritos na premiação. A etapa lançada nesta segunda foi a estadual; após isso, há a avaliação das iniciativas, com visitas técnicas, e o resultado desta primeira fase será apresentado em abril do ano que vem. Na sequência, a premiação leva os dez prefeitos que vencerem no ciclo estadual para o evento nacional, a ser realizado em junho.

Os prefeitos e prefeitas de municípios baianos concorrem em dez categorias: Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo; Sala do Empreendedor; Compras Governamentais; Empreendedorismo na Escola; Inclusão Produtiva; Turismo e Identidade Territorial; Sustentabilidade e Meio Ambiente; Empreendedorismo Rural; Cidade Empreendedora; Governança Territorial.

Para Janaína, a parte mais importante do Prêmio Prefeitura Empreendedora é fazer com que as iniciativas possam ser repetidas em diferentes cidades e estados. “Uma boa prática, sendo uma que nós entendemos ter o poder de ser replicada, deve ser realmente divulgada, para que outros municípios conheçam esse caminho, saibam como é o processo e possam ter também esse conhecimento, adaptar isso para sua realidade e fazer com que essas práticas sejam levadas para todo o nosso estado”, diz.

Marcaram presença no evento o diretor-superintendente do Sebrae, Jorge Khoury, o diretor técnico, Franklin Santos, e o de Administração e Finanças, Vitor Lopes, além de prefeitos vencedores de edições anteriores do Prêmio.