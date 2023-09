XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora será lançado na segunda-feira (18)

O XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora será lançado nesta segunda-feira (18) na sede Sebrae, no Costa Azul, a partir das 19h. A premiação vai reconhecer, valorizar e difundir iniciativas inovadoras, protagonizadas por gestores municipais (prefeitos, prefeitas, administradores e administradoras regionais), que têm o intuito de melhorar o ambiente de negócios, o fomento do empreendedorismo e o desenvolvimento territorial.



Os prefeitos e prefeitas de municípios baianos concorrem em dez categorias: Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo; Sala do Empreendedor; Compras Governamentais; Empreendedorismo na Escola; Inclusão Produtiva; Turismo e Identidade Territorial; Sustentabilidade e Meio Ambiente; Empreendedorismo Rural; Cidade Empreendedora; Governança Territorial.