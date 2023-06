Xô, perrengue! Baianos antecipam viagem para curtir o São João

Fluxo será intenso até o dia 26 de junho. Crédito: Paula Fróes

As cidades do interior da Bahia são os destinos mais procurados pelos amantes do São João. As tradicionais festas, os encontros familiares e o clima de aconchego chamam atenção dos moradores da capital e de outros estados, e muitos anteciparam as viagens para aproveitar ao máximo.



Nesta quarta-feira (21), foi grande o fluxo de pessoas no Terminal Rodoviário de Salvador. Houve quem conseguisse negociar uma folga no trabalho e os que planejaram a viagem com antecedência de até dois meses. É o caso da professora Patrícia Batista, 40 anos. Baiana moradora de Rondônia, a educadora volta à cidade natal, Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, após dois anos.

"Eu fiz um planejamento de mais ou menos uns dois meses para vir nesta época, justamente porque eu iria ver os meus amigos, a minha família, então a expectativa está grande. [Estou] pedindo a Deus que dê tudo certo e, é isso, curtir o friozinho, os familiares, os amigos", disse Patrícia.

Patrícia embarcou para Santo Antônio de Jesus nesta quarta-feira (21). Crédito: Paula Fróes

Com atrações locais para todo o mês de junho e apresentações de artistas nacionais entre os dias 22 e 25, Santo Antônio de Jesus está entre os municípios mais procurados pelos festeiros. As cidades de Cachoeira, Cruz das Almas e Santo Amaro, também no Recôncavo, e de Amargosa, no centro-sul baiano, compõem a lista dos locais de maior interesse do público, de acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Quem optou por deixar Salvador mais cedo pôde minimizar o tempo em engarrafamentos. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia BR-324 deve receber entre quarta (21) e segunda-feira (26) um fluxo de veículos 46% maior que nos dias convencionais. Para atender o número de passageiros na rodoviária, além dos 540 horários oficiais diários, 269 horários extras foram disponibilizados para quatro dias (de 20 a 23 de junho) – número que ainda pode sofrer alterações, conforme a demanda.

Com a intenção de aproveitar mais dias na folia de Cachoeira e, consequentemente, evitar o trânsito intenso, Ana Maria, 55 anos, conseguiu uma folga no trabalho e antecipou a viagem. Animada, a intenção é conseguir aproveitar as festas de outras cidades, como São Francisco do Conde e Amélia Rodrigues. “Vou passar cinco dias lá. Comendo, dançando, fazendo coisa boa. Vou pra Cachoeira, vou pra São Francisco, pego a ‘topic’ e ‘me mando’, vou de noite e só chego de dia. De manhã estou em casa e, no outro dia, vou de novo.”

Animada, Ana Maria pretende curtir os festejos em Cachoeira, São Francisco do Conde e Amélia Rodrigues. Crédito: Paula Fróes

A baiana de acarajé Rosemeire Marques, 58 anos, faz questão de ter os 14 netos – de 3 meses a 17 anos – no São João de Conceição da Feira, a cerca de 130 quilômetros de Salvador. As crianças e os adolescentes foram primeiro, em uma van, enquanto a avó escolheu ir de ônibus, antes do fluxo de veículos se intensificar.

Animada, a tradição da baiana é fazer a própria fogueira em casa, ao lado dos netos, e se esbanjar com os produtos que ela própria planta. “Eu faço tudo, planto milho, planto amendoim, aipim, para quando chegar o São João ter tudo, não faltar nada, seguir o ritmo do São João mesmo”, diz.

Rosemeire Marques mantém tradição junina com os netos em Conceição da Feira. Crédito: Paula Fróes

Apesar de ter apresentado um fluxo maior nesta quarta-feira do que em dias convencionais, o Terminal Rodoviário de Salvador deve ter um pico de movimento mais intenso nesta sexta-feira (23), com expectativa acima de 42 mil passageiros embarcados, segundo a Agerba. Em nota, a agência informou que mais de 300 mil embarques e desembarques devem acontecer na rodoviária, de 18 a 25 de junho.