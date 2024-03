FUTEBOL E MEDICINA

Zezito Magalhães foi campeão baiano pelo Esporte Clube Bahia; saiba mais

José Maria de Magalhães Netto foi um dos principais médicos obstetras da Bahia. O que pouca gente sabe é que Zezito jogou no time principal do Esporte Clube Bahia durante os quatro primeiros anos do Curso de Medicina. O médico, que atuava como lateral-direito, chegou a ser campeão baiano com o Tricolor em 1945, formando a linha média titular ao lado de Prazeres e Silva.

Essa relação com o futebol é uma das memórias mais marcantes para ACM Júnior, que é tricolor desde pequeno por causa do tio. A sua influência na escolha do clube de futebol da minha preferência, o Esporte Clube Bahia, clube do seu coração e no qual atuou com brilhantismo”, diz.