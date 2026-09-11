25 ANOS

2.977 drones recriam Torres Gêmeas no céu de Nova York em homenagem às vítimas do 11 de Setembro

Cada ponto de luz simbolizou uma pessoa morta nos ataques terroristas de 2001

Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 07:24

Drones formam as Torres Gêmeas Crédito: Reprodução/2977 Lights Over New York Harbor

As Torres Gêmeas voltaram a fazer parte do horizonte de Nova York por alguns minutos, desta vez desenhadas por milhares de pontos de luz. Uma homenagem realizada no Porto de Nova York reuniu 2.977 drones para lembrar as vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

A apresentação ocorreu na quarta-feira (9), dois dias antes dos 25 anos dos atentados. O número de drones não foi escolhido por acaso: cada um representou uma das 2.977 pessoas mortas nos ataques.

Batizada de “2.977 Lights Over New York Harbor”, a ação foi produzida por Addison Mehr em parceria com a empresa Sky Elements e contou com apoio da New York Foundation of the Arts.

Durante o espetáculo, os drones se posicionaram no céu até formar o contorno das Torres Gêmeas do World Trade Center, que integravam a paisagem de Manhattan antes de serem destruídas nos atentados.

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Os ataques de 11 de setembro

Em 11 de setembro de 2001, quatro aviões foram sequestrados em uma ação coordenada pela al-Qaeda nos Estados Unidos. Às 8h46, uma das aeronaves atingiu a Torre Norte do World Trade Center. Apenas 17 minutos depois, às 9h03, outro avião atingiu a Torre Sul.

Um terceiro avião foi lançado contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A quarta aeronave caiu em uma área rural próxima a Shanksville, na Pensilvânia, depois que passageiros reagiram e enfrentaram os sequestradores, impedindo que o avião chegasse ao alvo planejado.