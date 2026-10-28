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A história de dois mecânicos que roubaram o corpo de um ícone do cinema e exigiram US$ 600 mil de resgate

Poucos meses após a morte de Charles Chaplin, criminosos retiraram o caixão do túmulo na Suíça e acabaram presos depois de semanas de chantagem

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 13:43

A carreira e o legado de Charlie Chaplin em 5 imagens
A carreira e o legado de Charlie Chaplin  Crédito: Reprodução/Swissinfo

Dois mecânicos desempregados roubaram o caixão com o corpo de Charlie Chaplin de um cemitério na Suíça, em 1978, e tentaram extorquir US$ 600 mil da família do cineasta. O caso mobilizou a polícia, chamou a atenção da imprensa internacional e terminou com uma descoberta inusitada: depois de esconderem o corpo, os criminosos não conseguiam mais lembrar onde o haviam enterrado.

O crime aconteceu em 1º de março de 1978, pouco mais de dois meses após a morte de Chaplin, em 25 de dezembro de 1977. O artista britânico tinha 88 anos e vivia havia cerca de 25 anos em Corsier-sur-Vevey, uma pequena localidade às margens do lago Léman, na Suíça.

A incrível história de Charlie Chaplin - e do roubo de seu caixão

Charles em família: nascido em Londres, em 1889, conquistou fama mundial e morreu em 25 de dezembro de 1977, aos 88 anos, na Suíça. Era casado com Oona, tiveram oito filhos (foto de 1961) por Reprodução/Swissinfo
Luzes da Cidade (1931): em um dos filmes mais celebrados de sua carreira, Chaplin interpreta Carlitos, o vagabundo que se apaixona por uma florista cega por Reprodução/Swissinfo
O Grande Ditador (1940): Charlie Chaplin satirizou Adolf Hitler neste clássico que se tornou um marco do cinema político por Reprodução/Swissinfo
O caixão recuperado: corpo de Charlie Chaplin foi encontrado enterrado em um milharal na Suíça, em maio de 1978, dez semanas após o roubo por Reprodução/Swissinfo
Os responsáveis pelo crime: mecânicos Roman Wardas e Gantscho Ganev foram presos após tentarem extorquir US$ 600 mil da família do cineasta. Wardas recebeu pena de quatro anos e meio de prisão, enquanto Ganev foi condenado a 18 meses, com suspensão condicional por Reprodução/Swissinfo
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Charles em família: nascido em Londres, em 1889, conquistou fama mundial e morreu em 25 de dezembro de 1977, aos 88 anos, na Suíça. Era casado com Oona, tiveram oito filhos (foto de 1961) por Reprodução/Swissinfo

No dia seguinte ao roubo, o coveiro encontrou a sepultura vazia e acionou as autoridades. As marcas de pneus indicavam que o caixão havia sido levado por desconhecidos.

Os responsáveis eram Roman Wardas, um polonês de 24 anos, e Gantscho Ganev, um búlgaro de 38 anos. Ambos estavam desempregados e planejavam usar o dinheiro do resgate para sair da dificuldade financeira e abrir uma oficina mecânica. Wardas teve a ideia depois de ler notícias sobre casos semelhantes em um jornal italiano.

A história foi reconstituída pela Swissinfo, serviço de notícias da Suíça.

Viúva se recusou a pagar pelo corpo

A família só descobriu o motivo do desaparecimento quando recebeu uma ligação do homem que se identificava como “Monsieur Rochat”. Ele exigia US$ 600 mil para devolver o corpo e havia conseguido o telefone da residência dos Chaplin ao se passar por jornalista.

Oona O’Neill, viúva do cineasta, não se intimidou com a chantagem. Segundo a Swissinfo, ela considerou o episódio ridículo e afirmou: “Um corpo é apenas um corpo. Meu marido está no céu e no meu coração”.

Apesar de não pretender pagar, Oona aceitou participar de negociações simuladas, em coordenação com a polícia, para ganhar tempo e ajudar nas investigações.

Os sequestradores chegaram a enviar uma fotografia do caixão em um milharal, em Noville, a cerca de 20 quilômetros do cemitério. A imagem forneceu uma pista importante para os investigadores.

Polícia vigiou cerca de 200 cabines telefônicas

Durante aproximadamente dez semanas, a polícia tentou identificar os responsáveis. Os criminosos faziam ligações de diferentes telefones públicos na região de Lausanne, evitando repetir os mesmos aparelhos.

A investigação avançou quando eles marcaram uma data e um horário específicos para uma ligação decisiva. Em 16 de maio de 1978, policiais à paisana prenderam Wardas enquanto ele telefonava. Ganev foi detido pouco depois.

Mas havia outro problema: os dois não se lembravam do ponto exato em que tinham enterrado o caixão. A polícia conseguiu encontrá-lo com a ajuda de detectores de metal, que localizaram as alças metálicas.

Wardas foi condenado a quatro anos e meio de prisão por tentativa de extorsão e violação da paz dos mortos. Ganev recebeu pena de 18 meses, com suspensão condicional.

Anos depois, os dois enviaram uma carta de desculpas à viúva, que respondeu que os perdoava. O caso também inspirou o filme O Preço da Fama (La rançon de la gloire), lançado em 2014 e baseado livremente nos acontecimentos.

O corpo de Chaplin foi devolvido ao túmulo em Corsier-sur-Vevey, onde permanece ao lado de Oona, morta em 1991. Após o roubo, a sepultura passou a ser protegida por uma espessa camada de concreto.

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Tags:

Cinema Suíça Charles Chaplin Ícone

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