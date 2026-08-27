Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acidente com teleférico nos Alpes franceses deixa 23 feridos

Cerca de 50 pessoas estavam na cabine no momento do acidente; impacto projetou ocupantes e três ficaram em estado grave

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:45

Teleférico em Alpe d'Huez, Alpes Franceses, França
Teleférico em Alpe d'Huez, Alpes Franceses, França Crédito: Shutterstock

Um acidente envolvendo um teleférico deixou 23 pessoas feridas, três delas em estado grave, na quarta-feira (26), na estação de esqui de Alpe d’Huez, nos Alpes franceses. Cerca de 50 pessoas estavam na cabine quando ocorreu a colisão.

Segundo as informações divulgadas pelo Público e pela CNN Portugal, o teleférico colidiu com um caminhão-grua que realizava trabalhos de manutenção na estação.

O acidente aconteceu quando o teleférico, que parte de uma área situada a cerca de 2.700 metros de altitude, iniciou o percurso e atingiu a grua.

O impacto fez com que os ocupantes da cabine fossem projetados. De acordo com informações da delegação governamental citadas pela CNN Portugal, havia 50 pessoas no habitáculo no momento do acidente.

Fabrice Boutet, presidente-executivo da empresa que opera os teleféricos da estação, afirmou à rádio ICI que o caminhão-grua estava no local para trabalhos de manutenção.

"Deve ter havido um erro", disse Boutet, segundo a CNN Portugal. O executivo acrescentou que a investigação deverá determinar onde ocorreu a falha e afirmou que a grua não deveria estar naquele local.

As autoridades investigam as circunstâncias do acidente e as causas da colisão.

Tags:

Acidente Teleférico

Mais recentes

Imagem - Tempestade solar lança partículas em direção à Terra e há alerta para possíveis interferências até sábado (29)

Tempestade solar lança partículas em direção à Terra e há alerta para possíveis interferências até sábado (29)
Imagem - Mulher de 31 anos morre após cair do quinto andar de hotel em Mendoza

Mulher de 31 anos morre após cair do quinto andar de hotel em Mendoza
Imagem - Acrobata que pede indenização de R$ 84 milhões ao Cirque du Soleil caiu de altura de 4,5 metros sem equipamento para amortecer o impacto

Acrobata que pede indenização de R$ 84 milhões ao Cirque du Soleil caiu de altura de 4,5 metros sem equipamento para amortecer o impacto