MANUTENÇÃO

Acidente com teleférico nos Alpes franceses deixa 23 feridos

Cerca de 50 pessoas estavam na cabine no momento do acidente; impacto projetou ocupantes e três ficaram em estado grave

Mariana Rios

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:45

Teleférico em Alpe d'Huez, Alpes Franceses, França Crédito: Shutterstock

Um acidente envolvendo um teleférico deixou 23 pessoas feridas, três delas em estado grave, na quarta-feira (26), na estação de esqui de Alpe d’Huez, nos Alpes franceses. Cerca de 50 pessoas estavam na cabine quando ocorreu a colisão.

Segundo as informações divulgadas pelo Público e pela CNN Portugal, o teleférico colidiu com um caminhão-grua que realizava trabalhos de manutenção na estação.

O acidente aconteceu quando o teleférico, que parte de uma área situada a cerca de 2.700 metros de altitude, iniciou o percurso e atingiu a grua.

O impacto fez com que os ocupantes da cabine fossem projetados. De acordo com informações da delegação governamental citadas pela CNN Portugal, havia 50 pessoas no habitáculo no momento do acidente.

Fabrice Boutet, presidente-executivo da empresa que opera os teleféricos da estação, afirmou à rádio ICI que o caminhão-grua estava no local para trabalhos de manutenção.

"Deve ter havido um erro", disse Boutet, segundo a CNN Portugal. O executivo acrescentou que a investigação deverá determinar onde ocorreu a falha e afirmou que a grua não deveria estar naquele local.