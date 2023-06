Acidente de trem deixa pelo menos 50 mortos e 300 feridos na Índia

Pelo menos 50 pessoas morreram e outras 300 se feriram depois que um trem de mercadorias descarrilou e colidiu com um veículo de passageiros em Odisha, na Índia, nesta sexta (2). Uma investigação foi aberta para apurar a causa do acidente.



"Aflito com o acidente de trem em Odisha. Nesta hora de dor, meus pensamentos estão com as famílias enlutadas. Que os feridos se recuperem logo. Falei com o ministro Ashwini Vaishnaw e fiz um balanço da situação. As operações de resgate estão em andamento no local do acidente e toda a assistência possível está sendo prestada aos afetados", escreveu o primeiro-ministro Narendra Modi no Twitter.