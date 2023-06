Acidente de trem na Índia deixa 200 mortos e 900 feridos

Pelo menos 207 pessoas morreram e outras 900 ficaram feridas após um acidente envolvendo vários trens no leste da Índia, nesta sexta (2).



Segundo a Reuters, o trem de Coromandel Express e um trem de carga colidiram, e um segundo trem de passageiros se envolveu no acidente depois, segundo o secretário-chefe do estado de Odisha, Pradeep Jena.



Já foram recuperados 207 corpos. Alguns dos feridos ficaram em estado grave. Muitos passageiros ainda podem estar presos nos vagões. Socorristas tentam retirar os corpos.