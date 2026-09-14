TRÂNSITO

Acidente em rodovia deixa ao menos 21 mortos na África do Sul

Há feridos graves após a batida envolvendo duas vans Toyota Quantum, usadas como táxis, e um SUV Suzuki Brezza

Mariana Rios

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:39

Duas vans e um SUV bateram na N1, entre Leeu Gamka e Prins Albert na África do Sul Crédito: Reprodução/Capetimes

Vinte e uma pessoas morreram em um acidente envolvendo três veículos na rodovia N1, uma das principais rodovias nacionais da África do Sul, entre Leeu Gamka e Prins Albert, na província do Cabo Ocidental. A colisão aconteceu por volta das 11h30 de domingo (13), segundo a Road Traffic Management Corporation (RTMC), agência responsável pela segurança viária no país.

O acidente envolveu duas vans Toyota Quantum, usadas como táxis, e um SUV Suzuki Brezza. A causa da batida ainda não foi esclarecida e está sendo investigada pela RTMC.

Equipes de emergência, atendimento médico, trânsito e perícia foram deslocadas para o local. Além das 21 vítimas fatais, vários passageiros ficaram feridos, alguns em estado grave, segundo o governo do Cabo Ocidental.

A N1 foi interditada nos dois sentidos. As autoridades recomendam que motoristas evitem o trecho entre Laingsburg e Beaufort West e utilizem rotas alternativas.

O desvio disponível tem cerca de 200 quilômetros e passa pela Prince Albert Road Station, seguindo pela R407 até a N12, em direção a Beaufort West.