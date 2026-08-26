Acrobata cai de 4,5 metros no Cirque du Soleil, sofre onze fraturas e entra com processo na Justiça por indenização de R$ 84 milhões

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Wendel de Novais
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:53
Dois anos depois de cair de uma altura de 4,5 metros durante uma apresentação, a acrobata russa Mariia Konfektova cobra do Cirque du Soleil uma indenização de 12 milhões de libras, cerca de R$ 84 milhões. O acidente deixou a artista com 11 fraturas, concussão e sequelas que, segundo ela, ainda impedem seu retorno completo à profissão.
A queda aconteceu em 2024, durante uma sessão do espetáculo Kooza, em Portland, no Oregon, nos Estados Unidos. Konfektova se apresentava em um aro aéreo quando perdeu o equilíbrio e despencou da estrutura. Segundo a ação divulgada pelo jornal The Oregonian, não havia rede de segurança nem outro equipamento instalado abaixo para amortecer uma possível queda.
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas
O impacto provocou fraturas na coluna lombar, no pulso, no crânio e em pelo menos sete ossos do rosto. A artista também sofreu concussão, passou a enxergar em duplicidade e precisou ser submetida a várias cirurgias.
A acrobata afirma no processo que já havia levantado preocupações sobre a segurança da estrutura usada na apresentação. Ela acusa o Cirque du Soleil de não fornecer equipamentos adequados de proteção e diz ter sido demitida depois de retornar ao trabalho e continuar questionando as condições de segurança.
Em campanha de arrecadação criada no GoFundMe, Konfektova afirmou que ainda enfrenta problemas de visão, respiração, mandíbula e simetria facial. “Embora eu tenha sobrevivido e trabalhado muito para me recuperar, continuo a conviver com visão dupla persistente e outras complicações a longo prazo”, declarou.
Recordista mundial do Guinness pelo maior número de rotações em um aro aéreo em 30 segundos, a russa afirma que novas cirurgias ainda podem ser necessárias. De acordo com o The Oregonian, ela é uma das 16 artistas que sofreram ferimentos graves durante apresentações do Cirque du Soleil nos últimos 20 anos.
Após o acidente, a companhia informou apenas que Konfektova havia batido a cabeça e sido levada ao hospital, acrescentando que ela recebia cuidados médicos. Na ocasião, o Cirque du Soleil não divulgou a extensão dos ferimentos sofridos pela acrobata.