POLÊMICA

Acrobata cai de 4,5 metros no Cirque du Soleil, sofre onze fraturas e entra com processo na Justiça por indenização de R$ 84 milhões

Artista russa afirma que caiu de um aro aéreo sem rede ou colchão de proteção

Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:53

Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas Crédito: Reprodução

Dois anos depois de cair de uma altura de 4,5 metros durante uma apresentação, a acrobata russa Mariia Konfektova cobra do Cirque du Soleil uma indenização de 12 milhões de libras, cerca de R$ 84 milhões. O acidente deixou a artista com 11 fraturas, concussão e sequelas que, segundo ela, ainda impedem seu retorno completo à profissão.

A queda aconteceu em 2024, durante uma sessão do espetáculo Kooza, em Portland, no Oregon, nos Estados Unidos. Konfektova se apresentava em um aro aéreo quando perdeu o equilíbrio e despencou da estrutura. Segundo a ação divulgada pelo jornal The Oregonian, não havia rede de segurança nem outro equipamento instalado abaixo para amortecer uma possível queda.

Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas 1 de 10

O impacto provocou fraturas na coluna lombar, no pulso, no crânio e em pelo menos sete ossos do rosto. A artista também sofreu concussão, passou a enxergar em duplicidade e precisou ser submetida a várias cirurgias.

A acrobata afirma no processo que já havia levantado preocupações sobre a segurança da estrutura usada na apresentação. Ela acusa o Cirque du Soleil de não fornecer equipamentos adequados de proteção e diz ter sido demitida depois de retornar ao trabalho e continuar questionando as condições de segurança.

Em campanha de arrecadação criada no GoFundMe, Konfektova afirmou que ainda enfrenta problemas de visão, respiração, mandíbula e simetria facial. “Embora eu tenha sobrevivido e trabalhado muito para me recuperar, continuo a conviver com visão dupla persistente e outras complicações a longo prazo”, declarou.

Recordista mundial do Guinness pelo maior número de rotações em um aro aéreo em 30 segundos, a russa afirma que novas cirurgias ainda podem ser necessárias. De acordo com o The Oregonian, ela é uma das 16 artistas que sofreram ferimentos graves durante apresentações do Cirque du Soleil nos últimos 20 anos.