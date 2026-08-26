Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acrobata cai de 4,5 metros no Cirque du Soleil, sofre onze fraturas e entra com processo na Justiça por indenização de R$ 84 milhões

Artista russa afirma que caiu de um aro aéreo sem rede ou colchão de proteção

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:53

Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas Crédito: Reprodução

Dois anos depois de cair de uma altura de 4,5 metros durante uma apresentação, a acrobata russa Mariia Konfektova cobra do Cirque du Soleil uma indenização de 12 milhões de libras, cerca de R$ 84 milhões. O acidente deixou a artista com 11 fraturas, concussão e sequelas que, segundo ela, ainda impedem seu retorno completo à profissão.

A queda aconteceu em 2024, durante uma sessão do espetáculo Kooza, em Portland, no Oregon, nos Estados Unidos. Konfektova se apresentava em um aro aéreo quando perdeu o equilíbrio e despencou da estrutura. Segundo a ação divulgada pelo jornal The Oregonian, não havia rede de segurança nem outro equipamento instalado abaixo para amortecer uma possível queda.

Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas

Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
1 de 10
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução

O impacto provocou fraturas na coluna lombar, no pulso, no crânio e em pelo menos sete ossos do rosto. A artista também sofreu concussão, passou a enxergar em duplicidade e precisou ser submetida a várias cirurgias.

A acrobata afirma no processo que já havia levantado preocupações sobre a segurança da estrutura usada na apresentação. Ela acusa o Cirque du Soleil de não fornecer equipamentos adequados de proteção e diz ter sido demitida depois de retornar ao trabalho e continuar questionando as condições de segurança.

Em campanha de arrecadação criada no GoFundMe, Konfektova afirmou que ainda enfrenta problemas de visão, respiração, mandíbula e simetria facial. “Embora eu tenha sobrevivido e trabalhado muito para me recuperar, continuo a conviver com visão dupla persistente e outras complicações a longo prazo”, declarou.

Recordista mundial do Guinness pelo maior número de rotações em um aro aéreo em 30 segundos, a russa afirma que novas cirurgias ainda podem ser necessárias. De acordo com o The Oregonian, ela é uma das 16 artistas que sofreram ferimentos graves durante apresentações do Cirque du Soleil nos últimos 20 anos.

Após o acidente, a companhia informou apenas que Konfektova havia batido a cabeça e sido levada ao hospital, acrescentando que ela recebia cuidados médicos. Na ocasião, o Cirque du Soleil não divulgou a extensão dos ferimentos sofridos pela acrobata.

Leia mais

Imagem - Motorista que devolveu R$ 131 milhões por engano sofre nova derrota em processo na Justiça

Motorista que devolveu R$ 131 milhões por engano sofre nova derrota em processo na Justiça

Imagem - Feriado decretado em setembro vai deixar trabalhadores com 4 dias de folga em cidades do Brasil

Feriado decretado em setembro vai deixar trabalhadores com 4 dias de folga em cidades do Brasil

Imagem - Após esfaquear suspeito de abuso contra filha de 5 anos, influenciadora faz alerta: ‘Ouçam a criança de vocês’

Após esfaquear suspeito de abuso contra filha de 5 anos, influenciadora faz alerta: ‘Ouçam a criança de vocês’

Tags:

Acrobata Cirque du Soleil Processo Após Queda Fraturas

Mais recentes

Imagem - Inundações provocam dezenas de mortes no Nepal; pelo menos 384 turistas estão desaparecidos

Inundações provocam dezenas de mortes no Nepal; pelo menos 384 turistas estão desaparecidos
Imagem - Adolescente de 13 anos morre eletrocutado em telhado de escola

Adolescente de 13 anos morre eletrocutado em telhado de escola
Imagem - Canadá convoca população a comprar produtos nacionais em disputa comercial com os EUA

Canadá convoca população a comprar produtos nacionais em disputa comercial com os EUA