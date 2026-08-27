BRIGA JUDICIAL

Acrobata que pede indenização de R$ 84 milhões ao Cirque du Soleil caiu de altura de 4,5 metros sem equipamento para amortecer o impacto

Mariia Konfektova sofreu 11 fraturas e acusa companhia de não fornecer proteção adequada durante o espetáculo

Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10:02

Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas Crédito: Reprodução

Não havia rede de proteção, colchão ou qualquer outro equipamento para amortecer a queda quando a acrobata russa Mariia Konfektova despencou de uma altura de 4,5 metros durante uma apresentação do Cirque du Soleil. O acidente deixou a artista com 11 fraturas, concussão e sequelas permanentes. Dois anos depois, ela processa a companhia e cobra uma indenização de 12 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$ 84 milhões.

A queda aconteceu em 2024, durante uma apresentação do espetáculo Kooza, em Portland, no Oregon, nos Estados Unidos. Konfektova se apresentava em um aro aéreo quando perdeu o equilíbrio e caiu da estrutura. Segundo o processo divulgado pelo jornal The Oregonian, não havia qualquer equipamento instalado abaixo dela para reduzir o impacto.

Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas 1 de 20

O acidente provocou fraturas na região lombar, no pulso, no crânio e em pelo menos sete ossos do rosto. A artista também sofreu uma concussão, passou a enxergar em duplicidade e precisou passar por diversas cirurgias.

Na ação judicial, a acrobata acusa o Cirque du Soleil de não fornecer equipamentos adequados para protegê-la em caso de queda. Ela afirma ainda que havia levantado preocupações sobre a segurança da estrutura utilizada no número antes do acidente e que acabou sendo demitida após retornar ao trabalho e continuar questionando as condições.

As consequências da queda continuam afetando a vida da artista. Em uma campanha de arrecadação criada no GoFundMe, Konfektova relatou problemas persistentes de visão, respiração, mandíbula e simetria facial. Segundo ela, novas cirurgias ainda podem ser necessárias e as sequelas a impedem de retornar plenamente à profissão.