Acrobata que pede indenização de R$ 84 milhões ao Cirque du Soleil caiu de altura de 4,5 metros sem equipamento para amortecer o impacto

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Wendel de Novais
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10:02
Não havia rede de proteção, colchão ou qualquer outro equipamento para amortecer a queda quando a acrobata russa Mariia Konfektova despencou de uma altura de 4,5 metros durante uma apresentação do Cirque du Soleil. O acidente deixou a artista com 11 fraturas, concussão e sequelas permanentes. Dois anos depois, ela processa a companhia e cobra uma indenização de 12 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$ 84 milhões.
A queda aconteceu em 2024, durante uma apresentação do espetáculo Kooza, em Portland, no Oregon, nos Estados Unidos. Konfektova se apresentava em um aro aéreo quando perdeu o equilíbrio e caiu da estrutura. Segundo o processo divulgado pelo jornal The Oregonian, não havia qualquer equipamento instalado abaixo dela para reduzir o impacto.
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas
O acidente provocou fraturas na região lombar, no pulso, no crânio e em pelo menos sete ossos do rosto. A artista também sofreu uma concussão, passou a enxergar em duplicidade e precisou passar por diversas cirurgias.
Na ação judicial, a acrobata acusa o Cirque du Soleil de não fornecer equipamentos adequados para protegê-la em caso de queda. Ela afirma ainda que havia levantado preocupações sobre a segurança da estrutura utilizada no número antes do acidente e que acabou sendo demitida após retornar ao trabalho e continuar questionando as condições.
As consequências da queda continuam afetando a vida da artista. Em uma campanha de arrecadação criada no GoFundMe, Konfektova relatou problemas persistentes de visão, respiração, mandíbula e simetria facial. Segundo ela, novas cirurgias ainda podem ser necessárias e as sequelas a impedem de retornar plenamente à profissão.
Recordista mundial do Guinness pelo maior número de rotações sentada em um aro aéreo em 30 segundos, a russa é uma das 16 artistas que sofreram ferimentos graves durante apresentações do Cirque du Soleil nos últimos 20 anos, de acordo com o The Oregonian. Após o acidente, a companhia informou apenas que ela havia batido a cabeça e sido hospitalizada, sem detalhar a gravidade dos ferimentos.