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Acrobata que pede indenização de R$ 84 milhões ao Cirque du Soleil caiu de altura de 4,5 metros sem equipamento para amortecer o impacto

Mariia Konfektova sofreu 11 fraturas e acusa companhia de não fornecer proteção adequada durante o espetáculo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10:02

Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas Crédito: Reprodução

Não havia rede de proteção, colchão ou qualquer outro equipamento para amortecer a queda quando a acrobata russa Mariia Konfektova despencou de uma altura de 4,5 metros durante uma apresentação do Cirque du Soleil. O acidente deixou a artista com 11 fraturas, concussão e sequelas permanentes. Dois anos depois, ela processa a companhia e cobra uma indenização de 12 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$ 84 milhões.

A queda aconteceu em 2024, durante uma apresentação do espetáculo Kooza, em Portland, no Oregon, nos Estados Unidos. Konfektova se apresentava em um aro aéreo quando perdeu o equilíbrio e caiu da estrutura. Segundo o processo divulgado pelo jornal The Oregonian, não havia qualquer equipamento instalado abaixo dela para reduzir o impacto.

Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas

Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
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Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução
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Acrobata trabalhava no Cirque du Soleil quando sofreu fraturas por Reprodução

O acidente provocou fraturas na região lombar, no pulso, no crânio e em pelo menos sete ossos do rosto. A artista também sofreu uma concussão, passou a enxergar em duplicidade e precisou passar por diversas cirurgias.

Na ação judicial, a acrobata acusa o Cirque du Soleil de não fornecer equipamentos adequados para protegê-la em caso de queda. Ela afirma ainda que havia levantado preocupações sobre a segurança da estrutura utilizada no número antes do acidente e que acabou sendo demitida após retornar ao trabalho e continuar questionando as condições.

As consequências da queda continuam afetando a vida da artista. Em uma campanha de arrecadação criada no GoFundMe, Konfektova relatou problemas persistentes de visão, respiração, mandíbula e simetria facial. Segundo ela, novas cirurgias ainda podem ser necessárias e as sequelas a impedem de retornar plenamente à profissão.

Recordista mundial do Guinness pelo maior número de rotações sentada em um aro aéreo em 30 segundos, a russa é uma das 16 artistas que sofreram ferimentos graves durante apresentações do Cirque du Soleil nos últimos 20 anos, de acordo com o The Oregonian. Após o acidente, a companhia informou apenas que ela havia batido a cabeça e sido hospitalizada, sem detalhar a gravidade dos ferimentos.

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Tags:

Acrobata Cirque du Soleil Processo Após Queda Fraturas

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