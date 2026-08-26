ARGENTINA

Adolescente de 13 anos morre eletrocutado em telhado de escola

Ele estava com uma prima no prédio escolar; Justiça determinou perícia nas instalações elétricas

Mariana Rios

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:44

Escola em San Antonio, na província argentina de Misiones: adolescente de 13 anos morreu eletrocutado Crédito: Reprodução/Misiones Online

Um adolescente de 13 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica no teto de uma escola em San Antonio, na província argentina de Misiones. O caso aconteceu na tarde de domingo (23), na Escola nº 463 Ingeniero Francisco Devoto, localizada em El Pesado.

O adolescente estava no local acompanhado de uma prima de 14 anos. Por circunstâncias que ainda são investigadas, ele teria subido no telhado da instituição, onde sofreu a descarga e ficou caído sobre a estrutura. As informações são do jornal argentino La Nacion, que citou informações do veículo local Misiones Online.

O jovem foi socorrido e levado às pressas para um hospital da região, mas chegou à unidade sem sinais vitais. O exame médico apontou lesões nas mãos e nos membros inferiores compatíveis com uma eletrocussão. O corpo foi posteriormente liberado para os familiares para o velório e o sepultamento.

Origem da descarga

A Justiça determinou que o prédio escolar fosse preservado e mantido sob custódia policial para evitar alterações no local do acidente. Um eletricista deverá realizar uma inspeção técnica nas instalações, especialmente na área do teto onde ocorreu o episódio.