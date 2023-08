Adolescente de 16 anos é morta a facadas no McDonald's após briga por molho

O que era para ser só mais um dia comendo uma comida de fast-food, acabou em morte em Washington, DC, capital dos Estados Unidos. Uma adolescente, de 16 anos, foi morta a facadas durante uma briga por molho agridoce.



O caso aconteceu no último sábado (26), em uma loja do McDonald's. De acordo com o site The Sun, a jovem Naima Liggon foi atingida por outra adolescente da mesma idade com golpes de canivete no peito e abdômen.



A vítima chegou a ser levada às presas para uma unidade de saúde da região, mas os ferimentos já estavam graves, e não resistiu. A suspeita foi presa sem direito a fiança. Na delegacia, a jovem, que não teve o nome divulgado, foi acusada de homicídio de segundo grau.