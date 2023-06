Adolescente esfaqueada é encontrada perto de lixo

Autoridades e moradores de Roma, na Itália, ficaram chocados com a informação de que um corpo foi encontrado no centro da capital na tarde desta quarta-feira (28).



Segundo o UOL, a polícia militar italiana recebeu uma ligação de um pedestre informando que um corpo foi encontrado por volta das 15h no bairro Primavalle.



Ao chegarem no local, os agentes e uma equipe forense descobriram que se tratava de uma adolescente que foi esfaqueada e deixada ao lado da lata de lixo dentro de um saco plástico.