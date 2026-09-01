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Alemanha acusa Rússia de ataque com drone explosivo em aeroporto

Governo alemão afirma que Moscou forneceu equipamentos e conhecimento para a operação; drone foi encontrado próximo a avião ucraniano em agosto

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 15:58

Governo da Alemanha investiga a origem de um drone carregado com explosivos encontrado no aeroporto de Leipzig/Halle, um dos principais centros de cargas do país
Governo da Alemanha investiga a origem de um drone carregado com explosivos encontrado no aeroporto de Leipzig/Halle, um dos principais centros de cargas do país Crédito: Reprodução/X

O governo da Alemanha acusou oficialmente a Rússia de estar por trás de uma tentativa de ataque com um drone carregado de explosivos no aeroporto de Leipzig/Halle, no leste do país. A acusação foi anunciada nesta terça-feira (1º) pelos ministros do Interior, Alexander Dobrindt, e das Relações Exteriores, Johann Wadephul.

Segundo as autoridades alemãs, o drone foi encontrado em 4 de agosto preso à asa de um avião de carga ucraniano Antonov que estava no aeroporto. O equipamento carregava cerca de 600 gramas de explosivos, mas não chegou a detonar. Para o governo alemão, a ação poderia ter provocado uma grande tragédia.

De acordo com Dobrindt, investigações policiais, padrões identificados nos crimes e informações de inteligência apontam para a responsabilidade russa. O ministro afirmou que o Estado russo teria fornecido conhecimento técnico e equipamentos para a operação, enquanto agentes teriam sido recrutados para executá-la.

O governo alemão classificou o episódio como parte de uma série de ações de "guerra híbrida" atribuídas a Moscou. Wadephul afirmou que o ataque não deve ser tratado como um caso isolado e anunciou que Berlim adotará medidas contra a Rússia.

Entre as ações previstas estão o fechamento do consulado russo em Bonn e o encerramento das atividades do Russian House, instituição cultural russa em Berlim. A Alemanha também pretende intensificar as medidas contra a frota de navios usada pela Rússia para contornar sanções internacionais e reforçar controles nas fronteiras.

A Rússia nega envolvimento e rejeita as acusações feitas pelo governo alemão.

As informações são do jornal britânico The Guardian.

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Drone com explosivos é encontrado em aeroporto da Alemanha; governo investiga envolvimento de potência estrangeira

Tags:

Rússia Alemanha Drones

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