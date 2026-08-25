TENSÃO

Alemanha diz estar sob ameaça após drones explosivos serem encontrados em Leipzig

Chanceler Friedrich Merz afirma que país é alvo de 'atacantes híbridos' após dois drones serem localizados nas proximidades do aeroporto que é importante base logística da Otan



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14:42

Governo da Alemanha investiga a origem de um drone carregado com explosivos encontrado no aeroporto de Leipzig/Halle, um dos principais centros de cargas do país Crédito: Reprodução/X

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou nesta terça-feira (25), que o país está sob “ameaça” após a descoberta de dois drones explosivos nas proximidades do aeroporto de Leipzig. Segundo o chefe de governo, o episódio evidencia “ameaças reais” e mostra que a Alemanha está cada vez mais na mira de “atacantes híbridos” dispostos a assumir riscos e provocar danos graves, inclusive com possibilidade de feridos e mortos.

“Estamos trabalhando intensamente com as autoridades na investigação e explicaremos a situação em breve”, disse Merz a jornalistas antes de uma reunião de seu gabinete, em Neuhardenberg.

A declaração ocorreu após o jornal Süddeutsche Zeitung e veículos parceiros revelarem que um segundo drone foi encontrado perto de Leipzig em 14 de agosto. O primeiro havia sido localizado no dia 5, próximo a uma aeronave que transportava munições destinadas à Ucrânia.

Segundo o politico, o primeiro drone carregava um explosivo, mas aparentemente o detonador não funcionou. As circunstâncias dos dois casos ainda são investigadas pelas autoridades alemãs.

O aeroporto de Leipzig tem importância estratégica não apenas para a Alemanha. O local também é considerado uma das principais bases logísticas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

De acordo com o jornal Bild, Merz afirmou a integrantes de seu partido, em uma reunião privada na segunda-feira (24), que o governo possui “evidências circunstanciais” que apontariam para os responsáveis pelo crime. O chanceler, porém, não revelou publicamente quem estaria por trás dos ataques.

Economia

Durante o encontro com jornalistas, Merz também abordou a situação econômica alemã. O chanceler afirmou que pretende “deixar para trás” o período de fraqueza da economia, com medidas para estimular o emprego e aumentar a competitividade do país no mercado global.