Alemanha investiga denúncia de assédio sexual cometido por um robô

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Carol Neves
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:12
Dois jovens, de 16 e 19 anos, são investigados na Alemanha por suspeita de usar um robô humanoide para agredir sexualmente uma adolescente de 16 anos e transmitir o ato ao vivo nas redes sociais. A polícia de Colônia divulgou o caso nesta segunda-feira (12).
Segundo as autoridades, a adolescente estava com duas amigas na cidade, no oeste do país, no fim da noite de sábado (10). Um robô vermelho e dourado, com 1,2 metro de altura, se aproximou e tocou suas nádegas, de acordo com a denúncia.
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A polícia aponta o suspeito de 16 anos como proprietário do dispositivo. Ele e o jovem de 19 anos teriam filmado a ação, feito a transmissão nas redes sociais e comentado o episódio.
Um vídeo que circula no TikTok mostra o robô ao lado de dois homens. Nas imagens, o equipamento se esfrega em uma adolescente, que grita e se afasta.
O dispositivo foi localizado no porta-malas de um carro. Os investigadores suspeitam que o proprietário tenha tentado escondê-lo ali. Além do robô, a polícia apreendeu dois celulares dos jovens.