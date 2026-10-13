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Alemanha investiga denúncia de assédio sexual cometido por um robô

Máquina foi usada por dois adolescentes para atacar garota

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:12

Robô humanoide foi usado por adolescentes
Robô humanoide foi usado por adolescentes Crédito: Reprodução/Polizei NRW K

Dois jovens, de 16 e 19 anos, são investigados na Alemanha por suspeita de usar um robô humanoide para agredir sexualmente uma adolescente de 16 anos e transmitir o ato ao vivo nas redes sociais. A polícia de Colônia divulgou o caso nesta segunda-feira (12).

Segundo as autoridades, a adolescente estava com duas amigas na cidade, no oeste do país, no fim da noite de sábado (10). Um robô vermelho e dourado, com 1,2 metro de altura, se aproximou e tocou suas nádegas, de acordo com a denúncia.

Olímpiadas dos Robôs: Jogos Mundiais de Robôs Humanoides

Os primeiros Jogos Mundiais de Robôs Humanoides foram realizados em Pequim, em agosto de 2025, com 280 equipes de 16 países, mais de 500 robôs e 26 modalidades por Om Umekar / Wikimedia Commons
As duas edições aconteceram no National Speed Skating Oval, o “Ice Ribbon”, arena olímpica de Pequim adaptada para receber pistas e diferentes provas robóticas por Arne Müseler / Wikimedia Commons
Os Jogos misturam esportes com desafios do mundo real, incluindo tarefas inspiradas em hotéis, fábricas, hospitais, casas, comércio e emergências por Marc Auledas-Noguera / Wikimedia Commons
Em 2026, o programa passou de 26 para 51 modalidades, enquanto o número de disputas cresceu de 487 para 1.301 ao longo de cinco dias de competição por Gracielaaleon / Wikimedia Commons
A segunda edição reuniu 2.056 robôs de 666 equipes e 16 países, quadruplicando aproximadamente o número de máquinas registrado no ano anterior por Genppy / Wikimedia Commons
Corridas, futebol e ginástica dividem espaço com levantamento de peso, tênis de mesa, artes marciais, dança e salto em distância por Jack145945 / Wikimedia Commons
Parte dos Jogos testa robôs em tarefas de logística, serviços e resgate, aproximando a competição de situações reais e ambientes perigosos por Jiuguang Wang / Wikimedia Commons
Os Jogos colocam motores, sensores, inteligência artificial e sistemas de controle sob pressão, acelerando tecnologias pensadas para uso no mundo real por ZhanatKappassov / Wikimedia Commons
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Os primeiros Jogos Mundiais de Robôs Humanoides foram realizados em Pequim, em agosto de 2025, com 280 equipes de 16 países, mais de 500 robôs e 26 modalidades por Om Umekar / Wikimedia Commons

A polícia aponta o suspeito de 16 anos como proprietário do dispositivo. Ele e o jovem de 19 anos teriam filmado a ação, feito a transmissão nas redes sociais e comentado o episódio.

Um vídeo que circula no TikTok mostra o robô ao lado de dois homens. Nas imagens, o equipamento se esfrega em uma adolescente, que grita e se afasta.

O dispositivo foi localizado no porta-malas de um carro. Os investigadores suspeitam que o proprietário tenha tentado escondê-lo ali. Além do robô, a polícia apreendeu dois celulares dos jovens.

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