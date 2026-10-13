CRIME

Alemanha investiga denúncia de assédio sexual cometido por um robô

Máquina foi usada por dois adolescentes para atacar garota

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:12

Robô humanoide foi usado por adolescentes Crédito: Reprodução/Polizei NRW K

Dois jovens, de 16 e 19 anos, são investigados na Alemanha por suspeita de usar um robô humanoide para agredir sexualmente uma adolescente de 16 anos e transmitir o ato ao vivo nas redes sociais. A polícia de Colônia divulgou o caso nesta segunda-feira (12).

Segundo as autoridades, a adolescente estava com duas amigas na cidade, no oeste do país, no fim da noite de sábado (10). Um robô vermelho e dourado, com 1,2 metro de altura, se aproximou e tocou suas nádegas, de acordo com a denúncia.

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A polícia aponta o suspeito de 16 anos como proprietário do dispositivo. Ele e o jovem de 19 anos teriam filmado a ação, feito a transmissão nas redes sociais e comentado o episódio.

Um vídeo que circula no TikTok mostra o robô ao lado de dois homens. Nas imagens, o equipamento se esfrega em uma adolescente, que grita e se afasta.