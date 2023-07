Alemanha oferece bolsas de R$ 13 mil para brasileiros; veja como participar

O governo da Alemanha está oferecendo uma bolsa mensal de mais de R$ 13 mil para dez brasileiros desenvolverem, durante um ano, um projeto que impacte positivamente a sociedade.



A fundação Alexander von Humboldt Friedrich Wilhelm oferece ainda, além da bolsa de 2.600 euros ( mais de 13 mil reais segundo a cotação atual), um encontro com o chanceler alemão, Olaf Scholz, ao final da estadia no país.



Segundo o presidente do Instituto Sócio-Cultural Brasil Alemanha, Thomas Timm, a média de inscrição no Brasil chega a 150 por ano, transformando o País num grande destaque no programa, que ainda abrange Índia, China, EUA e África do Sul.