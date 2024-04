OUTRO TIPO DE INVASOR

Americana descobre píton de cinco metros após achar que casa foi invadida por ladrão

Uma americana de 62 anos foi surpreendida por uma cobra píton de cinco metros depois de ouvir um barulho na cozinha. Sharon Norton, se preparava para enfrentar um "ladrão" que havia invadido a sua residência, em Port Edward (África do Sul), mas foi surpreendida pelo animal. As informações são do Extra.

"Essa cobra enorme simplesmente se empinou na minha frente e soltou um silvo enorme e foi em minha direção!", contou a mulher, de acordo com o "Daily Mail". Quando chegou à cozinha, Sharon, que é corretora aposentada, deparou-se com a píton. Ela se armou de um pesado prato de aço para se defender.

"Meu coração subiu pela garganta quando vi as mandíbulas dela. Bati com força na cabeça dela várias vezes, e ela se afastou de mim ainda sibilando com raiva. Essas coisas podem comer um impala ou um veado, e eu tenho apenas 1,70m. Se ela tivesse me agarrado com suas mandíbulas, não acho que poderia ter feito nada para impedi-la de me engolir inteira", completou ela.