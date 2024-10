CLIMA

Ano de 2023 foi o mais seco para rios em três décadas, afirma ONU

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) também diz que os glaciares que alimentam os rios em muitos países sofreram a maior perda de massa nos últimos 50 anos, alertando que o derretimento do gelo pode ameaçar a segurança hídrica a longo prazo para milhões de pessoas no mundo.

Segundo a OMM, metade do mundo enfrentou condições de fluxo de rios secos em 2023, quando começaram os efeitos do fenômeno climático El Niño, que leva à elevação das temperaturas. "Recebemos sinais de socorro na forma de chuvas, inundações e secas cada vez mais extremas, que causam grande impacto em vidas, ecossistemas e economias", disse ontem a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, na divulgação do relatório.

O relatório afirma que o sul dos Estados Unidos, a América Central e países da América do Sul - como Argentina, Brasil, Peru e Uruguai - enfrentaram condições de seca generalizada e "os níveis de água mais baixos já observados na Amazônia e no Lago Titicaca", na fronteira entre Peru e Bolívia. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)